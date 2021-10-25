Опрос ВЦИОМа выявил в России сторонников запрета сериала "Игра в кальмара"

Большинство россиян (53%) ничего не слышали о сериале "Игра в кальмара", 26% знают только название, 13% понимают, о чём повествует картина, и 8% знают о проекте стриминговой платформы Netflix много. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, в котором приняли участие 1600 взрослых граждан РФ.

При этом 26% из тех, кто слышал лишь название сериала, скорее за идею запретить этот проект. Не поддерживают такую инициативу 29%, а 31% безразлична судьба картины.

Россияне, которые хотя бы слышали о сериале, также рассказали, как они относятся к натуралистичным показам сцен насилия, учитывая, что у фильма есть ограничение 18+. Так, 64% опрошенных заявили, что подобное демонстрировать можно, а 32% опрошенных считают, что лучше не стоит. При этом 40% респондентов согласны с мнением, что сцены насилия и жестокости в сериале могут спровоцировать агрессию у зрителя, 57% думают, что это маловероятно.

Отмечается, что среди тех, кто хоть немного знает о сериале, 10% посмотрели только одну серию, 35% — несколько серий, 12% пока не смотрели, но собираются, а 43% — не планируют смотреть. Респонденты, которые уже ознакомились с картиной, рассказали, что проект Netflix повествует об игре на выживание (20%), о людях в сложной финансовой ситуации, которые могут выиграть денежный приз (13%), и о смертельной игре ради денег (12%).

Как отметила советник гендиректора ВЦИОМа Елена Михайлова, комментируя результаты опроса, есть респонденты, которые воспринимают использованные в сериале художественные средства как неприемлемые, направленные на поддержание напряжения, но не как оправданные средства донесения смысла. По оценке самой Михайловой, "символическая насыщенность сериала отражает эмоциональное состояние безысходности" в условиях растущего имущественного расслоения, закредитованности и безработицы, а "рискованная азартная игра показывается как один из наиболее быстрых способов решения проблем".