Российские фигуристы получили визы Канады и смогут принять участие в Гран-при

Российские фигуристы получили канадские визы для участия во втором этапе Гран-при, который пройдёт в Ванкувере. Об этом РИА "Новости" рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

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Ранее стало известно, что целая группа российских фигуристов не получила паспорта с канадскими визами для участия в этапе Гран-при. В их числе оказались Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, тренер Алексей Мишин и другие.