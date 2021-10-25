Российские фигуристы получили визы Канады и смогут принять участие в Гран-при
Ранее стало известно, что целая группа наших спортсменов может не попасть на турнир из-за отсутствия разрешения на въезд в страну.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российские фигуристы получили канадские визы для участия во втором этапе Гран-при, который пройдёт в Ванкувере. Об этом РИА "Новости" рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.
"Паспорта с визами фигуристов и тренеров получены", — заявил Горшков.
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Ранее стало известно, что целая группа российских фигуристов не получила паспорта с канадскими визами для участия в этапе Гран-при. В их числе оказались Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, тренер Алексей Мишин и другие.
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