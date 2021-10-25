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Российские фигуристы получили визы Канады и смогут принять участие в Гран-при

Ранее стало известно, что целая группа наших спортсменов может не попасть на турнир из-за отсутствия разрешения на въезд в страну.

25 октября, 12:23
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российские фигуристы получили канадские визы для участия во втором этапе Гран-при, который пройдёт в Ванкувере. Об этом РИА "Новости" рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

"Паспорта с визами фигуристов и тренеров получены", — заявил Горшков.

Журналистка усомнилась в победе Трусовой на Гран-при и заявила, что она уступает по уровню японской фигуристке

Журналистка усомнилась в победе Трусовой на Гран-при и заявила, что она уступает по уровню японской фигуристке

Ранее стало известно, что целая группа российских фигуристов не получила паспорта с канадскими визами для участия в этапе Гран-при. В их числе оказались Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, тренер Алексей Мишин и другие.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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