Журналистка усомнилась в победе Трусовой на Гран-при и заявила, что она уступает по уровню японской фигуристке

Правда, результаты говорят совершенно об обратном: наша спортсменка смогла одержать победу, даже несмотря на то что существенно снизила сложность выступления.