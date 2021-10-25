Журналистка усомнилась в победе Трусовой на Гран-при и заявила, что она уступает по уровню японской фигуристке
Правда, результаты говорят совершенно об обратном: наша спортсменка смогла одержать победу, даже несмотря на то что существенно снизила сложность выступления.
Фото © ТАСС / AP / Ronda Churchill
Канадская журналистка Беверли Смит в своём твиттере усомнилась в победе нашей фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в США и сравнила её с представительницей Японии Сатоко Мияхарой.
Она вспомнила, что на чемпионате мира Трусова по сумме двух программ набирала лишь 217,20, тогда как у Щербаковой было 233,17 балла. При этом ночью "русская ракета" сумела получить баллы выше, чем у Щербаковой на ЧМ, несмотря на то что существенно снизила сложность выступления.
"Каори Сакамото имеет самую высокую оценку за компоненты в произвольной программе — 70,23. Трусова — четвёртая — с 69,00. Мияхара позади неё — 68,91. Не говорите мне, что Трусова хотя бы приблизилась к Мияхаре, не говоря уже о том, чтобы финишировать с ней на одном уровне", — добавила Смит.
Ранее Лайф сообщал, что Александра Трусова одержала победу на первом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Лас-Вегасе. Второй стала ещё одна россиянка — Дарья Усачёва, — а замкнула тройку сильнейших Ю Ён из Южной Кореи.
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