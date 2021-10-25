НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Журналистка усомнилась в победе Трусовой на Гран-при и заявила, что она уступает по уровню японской фигуристке

Правда, результаты говорят совершенно об обратном: наша спортсменка смогла одержать победу, даже несмотря на то что существенно снизила сложность выступления.

25 октября, 10:53
<p>Фото © ТАСС / AP / Ronda Churchill</p>

Фото © ТАСС / AP / Ronda Churchill

Канадская журналистка Беверли Смит в своём твиттере усомнилась в победе нашей фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при в США и сравнила её с представительницей Японии Сатоко Мияхарой.

Она вспомнила, что на чемпионате мира Трусова по сумме двух программ набирала лишь 217,20, тогда как у Щербаковой было 233,17 балла. При этом ночью "русская ракета" сумела получить баллы выше, чем у Щербаковой на ЧМ, несмотря на то что существенно снизила сложность выступления.

"Каори Сакамото имеет самую высокую оценку за компоненты в произвольной программе — 70,23. Трусова — четвёртая — с 69,00. Мияхара позади неё — 68,91. Не говорите мне, что Трусова хотя бы приблизилась к Мияхаре, не говоря уже о том, чтобы финишировать с ней на одном уровне", — добавила Смит.

Трусова одержала победу на этапе Гран-при в США

Трусова одержала победу на этапе Гран-при в США

Ранее Лайф сообщал, что Александра Трусова одержала победу на первом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Лас-Вегасе. Второй стала ещё одна россиянка — Дарья Усачёва, — а замкнула тройку сильнейших Ю Ён из Южной Кореи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1