Глава Федерации спортивной гимнастики заявил, что судьи справедливо поставили Мельникову на второе место на ЧМ
Напомним, изначально наша спортсменка стояла на первой строчке, однако после протеста японской стороны в лидеры вышла хозяйка турнира.
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Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в беседе с РИА "Новости" назвал справедливым решение судей поставить на второе место Ангелину Мельникову во время вольных упражнений на чемпионате мира в Японии.
"Разбираемся сейчас, но ситуация, к сожалению, носит справедливый характер. Конечно, хотелось бы всегда лучше, но ей не засчитали один элемент, и сделали это обоснованно", — отметил Титов.
Он также заметил, что на турнир от России отправилась молодая команда, которая могла завоевать гораздо больше медалей. При этом Мельникова, по мнению Титова, сделала на чемпионате мира всё, что было в её силах.
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Напомним, на чемпионате мира по спортивной гимнастике 21-летняя Мельникова стала победительницей соревнований в личном многоборье, а также взяла серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. При этом турнир закончился судейским скандалом из-за достаточно спорного решения арбитров отдать победу в вольных упражнениях хозяйке соревнований, а не Мельниковой.
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