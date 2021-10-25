Глава Федерации спортивной гимнастики заявил, что судьи справедливо поставили Мельникову на второе место на ЧМ

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов в беседе с РИА "Новости" назвал справедливым решение судей поставить на второе место Ангелину Мельникову во время вольных упражнений на чемпионате мира в Японии.

"Разбираемся сейчас, но ситуация, к сожалению, носит справедливый характер. Конечно, хотелось бы всегда лучше, но ей не засчитали один элемент, и сделали это обоснованно", — отметил Титов.

Он также заметил, что на турнир от России отправилась молодая команда, которая могла завоевать гораздо больше медалей. При этом Мельникова, по мнению Титова, сделала на чемпионате мира всё, что было в её силах.