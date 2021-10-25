В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Этот режим будет действовать с 28 октября. Кроме того, сегодня, 25 октября, в столице заработал ряд ковидных ограничений.
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Продление нерабочих дней, введённых в Москве с 28 октября, после 7 ноября не планируется. Об этом заявили в столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
"В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 25 октября, в Москве начали действовать новые ковидные ограничения. Введённые с 25 октября меры касаются как людей пожилого возраста, так и работающего населения. Кроме того, с 28 октября по 7 ноября в столице вводится режим нерабочих дней. На этот период закрываются все непродовольственные магазины (кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости), салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны тоже принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.
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