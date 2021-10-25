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В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Этот режим будет действовать с 28 октября. Кроме того, сегодня, 25 октября, в столице заработал ряд ковидных ограничений.

25 октября, 11:49
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Продление нерабочих дней, введённых в Москве с 28 октября, после 7 ноября не планируется. Об этом заявили в столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

"В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется", — говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 25 октября, в Москве начали действовать новые ковидные ограничения. Введённые с 25 октября меры касаются как людей пожилого возраста, так и работающего населения. Кроме того, с 28 октября по 7 ноября в столице вводится режим нерабочих дней. На этот период закрываются все непродовольственные магазины (кроме аптек и тех, которые реализуют товары первой необходимости), салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны тоже принимать посетителей в этот период не будут. Лайф собрал полный список новых ограничений.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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