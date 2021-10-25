В российском МИД вызвали усмешку заявления Киева о "нацеленных на Москву" ракетах
Дипломаты усомнились, что Украина будет использовать ракеты, оставшиеся со времён СССР, потому что они ограниченного радиуса действия и просто "не дотянут" до российской столицы.
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Заявления советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о планах направить разрабатываемые ракеты на Москву не могут вызвать ничего, кроме усмешки. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он уточнил, что украинская сторона попросту не обладает достаточными ресурсами для разработки новой ракетной программы, а старая базируется на советских разработках, которые по боевым возможностям сильно уступают современному оружию.
"Серьёзно относиться к этим заявлениям, наверное, не нужно. К этим словам надо относиться с усмешкой. Человек это несерьёзный, но готовится ко всем возможным неожиданным разворотам", — отметил дипломат Гаврилов.
Представитель МИД добавил, что "лишь безумный" станет использовать ракеты, оставшиеся со времён СССР, потому что они ограниченного радиуса действия и просто "не дотянут" до Москвы.
"Если они будут изобретать что-то новое, то посмотрите историю: танковый завод имени Малышева, что на нём за эти восемь лет сделали? Три уродца "Оплот", которые ломаются постоянно, а на них угрожают по Красной площади покататься...", — указал он.
Ранее в Госдуме раскритиковали украинских политиков за "безумные фантазии" о ракетах, нацеленных на Москву. По словам депутата Олега Морозова, "дело не в ракетах, которых на самом деле нет", а в том, что такими заявлениями политические деятели Украины играют на антироссийских настроениях и создают атмосферу ненависти, что крайне негативно сказывается на отношениях Москвы и Киева и на перспективах их развития.
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