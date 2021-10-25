Google к началу октября не удалила более 2,6 тысячи запрещённых материалов

Как отметили в Госдуме, 2,5 тысячи таких публикаций приходятся на сервис YouTube. Там добавили, что количество подобного контента сократилось, "работа проведена, однако до идеала ещё очень далеко".

Компания Google к началу октября не удалила более 2,6 тысячи материалов, которые содержат запрещённую информацию. Об этом заявил глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв на встрече с руководством организации.

"По состоянию на начало октября сего года общее количество неудалённого противоправного контента на интернет-ресурсах Google составляет около 2650 материалов, из них YouTube — около 2500, иные ресурсы Google — более 150", — приводит слова Пискарёва пресс-служба комитета.

При этом депутат напомнил, что на момент проведения прошлой встречи с руководством Google в апреле общее количество такого контента превышало 5,7 тысячи материалов. Он отметил, что "работа проведена, однако до идеала ещё очень далеко".