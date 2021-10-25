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Регион
Опубликовано 25 октября 2021, 14:32

Google к началу октября не удалила более 2,6 тысячи запрещённых материалов

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Как отметили в Госдуме, 2,5 тысячи таких публикаций приходятся на сервис YouTube. Там добавили, что количество подобного контента сократилось, "работа проведена, однако до идеала ещё очень далеко".

Компания Google к началу октября не удалила более 2,6 тысячи материалов, которые содержат запрещённую информацию. Об этом заявил глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв на встрече с руководством организации.

"По состоянию на начало октября сего года общее количество неудалённого противоправного контента на интернет-ресурсах Google составляет около 2650 материалов, из них YouTube — около 2500, иные ресурсы Google — более 150", — приводит слова Пискарёва пресс-служба комитета.

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При этом депутат напомнил, что на момент проведения прошлой встречи с руководством Google в апреле общее количество такого контента превышало 5,7 тысячи материалов. Он отметил, что "работа проведена, однако до идеала ещё очень далеко".

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Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор хочет взыскать оборотные штрафы с Google. Речь может идти о санкциях в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании, но решение по точной сумме примет суд.

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Варвара Романова
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