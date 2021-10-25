В Нижнем Тагиле у отдела полиции обнаружили массовое захоронение
Делать выводы о происхождении останков пока преждевременно, не исключена их связь с расположенным неподалёку кладбищем.
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В Нижнем Тагиле у отдела полиции № 1 обнаружили массовое захоронение, однако пока у силовиков нет оснований полагать, что находка носит криминальный характер. Об этом сообщает kp.ru.
"Не исключено появление данной находки в результате того, что на рядом расположенном кладбище были произведены новые захоронения в месте расположения старых, заброшенных могил", — указали изданию в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
Полицейские и следователи опрашивают сотрудников ближайшего кладбища. По итогам оперативных мероприятий правоохранители сделают вывод о происхождении останков. Как отметил официальный представитель областного главка МВД Валерий Горелых, в ближайшее время на место обнаружения намерены выехать руководители не только полиции Нижнего Тагила, но и других правоохранительных и контролирующих органов.
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