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"Самый настоящий бардак": Комментатор Генич раскритиковал "Спартак" после разгромного поражения от "Зенита"

Команда Руя Витории потерпела самое крупное поражение в истории чемпионатов России, пропустив семь мячей.

25 октября, 11:10
<p>Фото © ФК "Спартак-Москва"</p>

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич раскритиковал московский "Спартак" после поражения в игре с "Зенитом" и назвал бардаком ситуацию, которая происходит в команде.

"Мне обидно за "Спартак". За "Спартак" люди болеют поколениями. Какой же ужас, какой же бардак творится в "Спартаке". Игра с "Зенитом" — это олицетворение "Спартака" в миниатюре одного матча. Самый настоящий бардак! Как говорил бывший президент РПЛ Сергей Геннадьевич Прядкин, это бордельеро", — заявил Генич в интервью журналисту Сергею Егорову.

Он также заметил, что на месте болельщиков красно-белых он бы напился "вдрызг" после такой игры, а футболисты "Спартака", по мнению Генича, были разобранными и потерянными, особенно на стандартных положениях.

Появилось видео задержания болельщиков "Спартака" в перерыве матча с "Зенитом"

Появилось видео задержания болельщиков "Спартака" в перерыве матча с "Зенитом"

Напомним, в матче 12-го тура РПЛ "Спартак" на выезде крупно уступил "Зениту" со счётом 1:7. После игры болельщики красно-белых начали требовать отставки главного тренера команды Руя Витории. Сам он отказался комментировать подобные слухи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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