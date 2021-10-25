"Самый настоящий бардак": Комментатор Генич раскритиковал "Спартак" после разгромного поражения от "Зенита"
Команда Руя Витории потерпела самое крупное поражение в истории чемпионатов России, пропустив семь мячей.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Комментатор "Матч ТВ" Константин Генич раскритиковал московский "Спартак" после поражения в игре с "Зенитом" и назвал бардаком ситуацию, которая происходит в команде.
"Мне обидно за "Спартак". За "Спартак" люди болеют поколениями. Какой же ужас, какой же бардак творится в "Спартаке". Игра с "Зенитом" — это олицетворение "Спартака" в миниатюре одного матча. Самый настоящий бардак! Как говорил бывший президент РПЛ Сергей Геннадьевич Прядкин, это бордельеро", — заявил Генич в интервью журналисту Сергею Егорову.
Он также заметил, что на месте болельщиков красно-белых он бы напился "вдрызг" после такой игры, а футболисты "Спартака", по мнению Генича, были разобранными и потерянными, особенно на стандартных положениях.
Напомним, в матче 12-го тура РПЛ "Спартак" на выезде крупно уступил "Зениту" со счётом 1:7. После игры болельщики красно-белых начали требовать отставки главного тренера команды Руя Витории. Сам он отказался комментировать подобные слухи.
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