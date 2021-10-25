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Главным тренером "Химок" вместо Черевченко станет наставник второй команды

Ранее стало известно, что подмосковный клуб прекратил сотрудничество со специалистом.

25 октября, 11:03
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба "Химки" стал наставник второй команды Игорь Ющенко. Об этом сообщает пресс-служба красно-чёрных.

Именно Ющенко будет руководить командой во время ближайшего матча Кубка России против "Балтики" в Калининграде. Добавим, что Игорь Ющенко является первым капитаном "Химок" и легендой клуба.

Черевченко ушёл в отставку с поста главного тренера "Химок"

Черевченко ушёл в отставку с поста главного тренера "Химок"

Ранее Лайф сообщал, что подмосковный клуб расторг контракт с Игорем Черевченко, который руководил командой с сентября 2020 года. При нём "Химки" сумели занять восьмое место в чемпионате России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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