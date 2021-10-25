Главным тренером "Химок" вместо Черевченко станет наставник второй команды

Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба "Химки" стал наставник второй команды Игорь Ющенко. Об этом сообщает пресс-служба красно-чёрных.

Именно Ющенко будет руководить командой во время ближайшего матча Кубка России против "Балтики" в Калининграде. Добавим, что Игорь Ющенко является первым капитаном "Химок" и легендой клуба.