Главным тренером "Химок" вместо Черевченко станет наставник второй команды
Ранее стало известно, что подмосковный клуб прекратил сотрудничество со специалистом.
Фото © ФК "Химки"
Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба "Химки" стал наставник второй команды Игорь Ющенко. Об этом сообщает пресс-служба красно-чёрных.
Именно Ющенко будет руководить командой во время ближайшего матча Кубка России против "Балтики" в Калининграде. Добавим, что Игорь Ющенко является первым капитаном "Химок" и легендой клуба.
Ранее Лайф сообщал, что подмосковный клуб расторг контракт с Игорем Черевченко, который руководил командой с сентября 2020 года. При нём "Химки" сумели занять восьмое место в чемпионате России.
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