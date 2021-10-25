Полицейские нашли останки парня, подозреваемого в загадочной смерти блогерши, которую он любил

В середине сентября семья Габби Петито заявила, что девушка пропала без вести во время романтического путешествия по Штатам вместе со своим молодым человеком Брайаном Лондри. 19 сентября её нашли задушенной неподалёку от национального парка Гранд-Титон. Главным подозреваемым стал её парень, который отказался сотрудничать с полицией, а после и вовсе таинственно исчез. Однако теперь правоохранители тоже обнаружили его мёртвым.

Брайан и Габби. Фото © Instagram / bizarre_design_

Останки парня нашли в Мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтона – младшего во Флориде. По словам ФБР, этот район находился под водой во время предыдущих поисков. Подтвердить личность погибшего смогли благодаря сравнению стоматологических данных. Также рядом с трупом полицейские обнаружили рюкзак и записную книжку, которые принадлежали Лондри.

Фото © Instagram / gabspetito

Адвокат семьи Лондри подтвердил, что с родителями молодого человека уже связались власти. Им сообщили, что обнаруженные останки действительно принадлежат их сыну.

На данный момент у нас нет комментариев, и мы просим вас уважать личные границы семьи Лондри Стив Бертолино Адвокат семьи Ландри

Фото © Instagram / bizarre_design_