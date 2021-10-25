Полицейские нашли останки парня, подозреваемого в загадочной смерти блогерши, которую он любил
За новостями о поисках девушки следил весь мир, но обстоятельства её гибели обрастают всё новыми тайнами.
В середине сентября семья Габби Петито заявила, что девушка пропала без вести во время романтического путешествия по Штатам вместе со своим молодым человеком Брайаном Лондри. 19 сентября её нашли задушенной неподалёку от национального парка Гранд-Титон. Главным подозреваемым стал её парень, который отказался сотрудничать с полицией, а после и вовсе таинственно исчез. Однако теперь правоохранители тоже обнаружили его мёртвым.
Останки парня нашли в Мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтона – младшего во Флориде. По словам ФБР, этот район находился под водой во время предыдущих поисков. Подтвердить личность погибшего смогли благодаря сравнению стоматологических данных. Также рядом с трупом полицейские обнаружили рюкзак и записную книжку, которые принадлежали Лондри.
Фото © Instagram / gabspetito
Адвокат семьи Лондри подтвердил, что с родителями молодого человека уже связались власти. Им сообщили, что обнаруженные останки действительно принадлежат их сыну.
На данный момент у нас нет комментариев, и мы просим вас уважать личные границы семьи Лондри
Фото © Instagram / bizarre_design_
Страшная находка поставила точку в "охоте" за предполагаемым убийцей Габби. Однако это ещё не конец расследования, ведь полиция до сих пор не может утверждать, что блогершу убил именно её молодой человек, пишет ABC.
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