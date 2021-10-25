Инфекционисты перечислили основные симптомы тяжёлого течения коронавируса

Течение коронавируса может считаться тяжёлым при длительно высокой температуре, которую не удаётся сбить, и дыхательной недостаточности. Об этом рассказали "Вечерней Москве" инфекционист Илья Акинфиев и педиатр Евгений Тимаков. Однако, считают эксперты, каждый случай индивидуален и наличие таких симптомов не говорит о том, что человек не сможет выздороветь.

"Основные симптомы, которые говорят об утяжелении процесса, — длительная температура, не поддающаяся снижению при приёме жаропонижающих, резкое снижение сатурации (насыщения крови кислородом. — Прим. Лайфа) и увеличение количества дыхательных движений. Чаще всего в реанимацию переводят именно из-за возникновения дыхательной недостаточности, — пояснил Акинфиев.

При этом специалист отметил, что большое влияние могут оказывать и факторы риска, среди которых отказ от вакцинации, позднее обращение к врачу, наличие лишнего веса или сахарного диабета. А инфекционист Тимаков заявил, что на появление тяжёлых симптомов зачастую влияют хронические заболевания и прочие факторы.

По его мнению, нет определённых симптомов, свидетельствующих о том, что пациент не сможет справиться с болезнью. Педиатр подчеркнул, что у каждого ковид протекает по-своему — иногда тяжелобольной непрогнозируемо приходит к лёгкому состоянию, однако может произойти и наоборот.