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Диетолог рассказал о пользе квашеной капусты в борьбе с дисбактериозом

Однако врач предупредил, что полезен этот продукт не для всех: с большой осторожностью его стоит потреблять людям с гастритом, язвенной болезнью и другими проблемами ЖКТ.

25 октября, 11:10
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Квашеная капуста, которая богата витаминами, в том числе витамином C, также очень полезна в борьбе с дисбактериозом. Об этом заявил диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарёв в беседе с радио Sputnik.

"Часто забывают о самом главном уникальном свойстве данного продукта: именно квашеная капуста может решить практически полностью проблему с дисбактериозом. Дело в том, что она содержит в себе достаточно большое количество пищевых волокон, которые являются хорошей подпиткой для вашей микрофлоры, а иммунитет в значительной степени зависит именно от работы кишечника", — отметил эксперт.

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При этом Золотарёв добавил, что покупную квашеную капусту лучше промывать перед употреблением. По его словам, таким образом можно убрать избыток соли и уксуса, которые обычно добавляют в большом количестве для более длительной сохранности продукта, и снизить количество искусственных усилителей вкуса и консервантов.

Диетолог отметил, что при покупке квашеной капусты нужно обращать внимание на срок годности. Важно также посмотреть, чтобы фракции, волокна продукта были крепкие и плотные: если они "расползлись" — значит, капусту передержали. Эксперт подчеркнул, что если в продукт добавлена морковь или, например, клюква, то он становится ещё полезнее.

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При этом Золотарёв предупредил, что полезна квашеная капуста не всем: с большой осторожностью её стоит потреблять людям, у которых имеются гастрит, язвенная болезнь и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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