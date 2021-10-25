Россиян предупредили о вирусе, маскирующемся под приложение по мотивам "Игры в кальмара"

В Google Play найдено приложение Squid Game, которое якобы предлагало поставить на заставку телефона картинку из нашумевшего сериала "Игра в кальмара", а на самом деле оно оказалось зловредной программой. Такую находку сделал эксперт международного разработчика антивирусных решений ESET Лукаш Стефанко.

Как рассказали Лайфу в компании ESET, эта программа, известная как Joker, подписывала пользователей на платные сервисы, а также могла перехватывать СМС-сообщения, список контактов и другую информацию, хранящуюся на устройстве. Опасное приложение было загружено не менее 5000 раз, прежде чем Google обнаружил зловредное ПО и удалил.