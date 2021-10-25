Россиян предупредили о вирусе, маскирующемся под приложение по мотивам "Игры в кальмара"
Программа подписывала пользователей на платные сервисы, а также могла перехватывать СМС-сообщения, список контактов и другую информацию с устройства.
Кадр из сериала "Игра в кальмара" © "Кинопоиск"
В Google Play найдено приложение Squid Game, которое якобы предлагало поставить на заставку телефона картинку из нашумевшего сериала "Игра в кальмара", а на самом деле оно оказалось зловредной программой. Такую находку сделал эксперт международного разработчика антивирусных решений ESET Лукаш Стефанко.
Как рассказали Лайфу в компании ESET, эта программа, известная как Joker, подписывала пользователей на платные сервисы, а также могла перехватывать СМС-сообщения, список контактов и другую информацию, хранящуюся на устройстве. Опасное приложение было загружено не менее 5000 раз, прежде чем Google обнаружил зловредное ПО и удалил.
"Однако даже после этого угроза от приложений, использующих имя популярной корейской дорамы, не ушла. На данный момент в Google Play можно скачать более 200 одноимённых приложений. Так как официального приложения сериала "Игра в кальмара" пока не существует, мошенники не побоятся использовать это в свою пользу", — отметили в ESET.
Сегодня сериал "Игра в кальмара" является одним из самых популярных и обсуждаемых на площадке Netflix за всё время её существования. Ранее якутский дизайнер создал российскую версию сериала, и его похвалил актёр фильма. Позднее автор видео признался, что реакция актёра его поразила — южнокореец Хо Сон Тхэ оказался большим поклонником России и даже немного говорит по-русски. А вот в РФ не все разделяют восторгов поклонников "Игры в кальмара": большинство россиян (53%) даже ничего не слышали о сериале, а 26% из тех, кто слышал лишь название шоу, согласны с идеей запретить его.
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