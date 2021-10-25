В Минпросвещения рассказали, введут ли удалёнку после каникул

Минпросвещения не планирует вводить дистанционное обучение в школах после нерабочих дней (30 октября — 7 ноября). Об этом сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Сергей Кравцов.

"Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. С 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период для многих школ совпадает с каникулами. Мы направили письмо в регионы с рекомендацией организации каникул в это время", — сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.