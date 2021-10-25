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12 человек ранены в столкновениях протестующих и силовиков в Хартуме

Демонстранты пытаются прорвать кордоны безопасности, стычки происходят в разных районах столицы Судана.

25 октября, 11:04
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Sudan_tweet/status/1452501667459518466?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sudan_tweet</a></p>

Фото © Twitter / Sudan_tweet

По меньшей мере 12 человек пострадали в столкновениях после попытки госпереворота в Хартуме, столице Судана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на медицинский источник.

Демонстранты пытаются прорвать кордоны безопасности, стычки и беспорядки происходят по всему городу. Ранее СМИ передавали, что улицы заполонили десятки тысяч протестующих, чтобы выразить несогласие с попыткой военных захватить всю полноту власти в государстве. Хартумцы скандировали лозунги в поддержку гражданских сил.

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Ранее стало известно, что в Судане военные арестовали министров и окружили дом премьера. В современной истории этой страны представители армии уже десятки раз пытались совершить госпереворот. Последняя попытка была сделана в сентябре этого года, однако её предотвратила армия. Танки тогда перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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