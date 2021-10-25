12 человек ранены в столкновениях протестующих и силовиков в Хартуме

По меньшей мере 12 человек пострадали в столкновениях после попытки госпереворота в Хартуме, столице Судана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на медицинский источник.

Демонстранты пытаются прорвать кордоны безопасности, стычки и беспорядки происходят по всему городу. Ранее СМИ передавали, что улицы заполонили десятки тысяч протестующих, чтобы выразить несогласие с попыткой военных захватить всю полноту власти в государстве. Хартумцы скандировали лозунги в поддержку гражданских сил.