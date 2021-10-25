12 человек ранены в столкновениях протестующих и силовиков в Хартуме
Демонстранты пытаются прорвать кордоны безопасности, стычки происходят в разных районах столицы Судана.
Фото © Twitter / Sudan_tweet
По меньшей мере 12 человек пострадали в столкновениях после попытки госпереворота в Хартуме, столице Судана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на медицинский источник.
Демонстранты пытаются прорвать кордоны безопасности, стычки и беспорядки происходят по всему городу. Ранее СМИ передавали, что улицы заполонили десятки тысяч протестующих, чтобы выразить несогласие с попыткой военных захватить всю полноту власти в государстве. Хартумцы скандировали лозунги в поддержку гражданских сил.
Ранее стало известно, что в Судане военные арестовали министров и окружили дом премьера. В современной истории этой страны представители армии уже десятки раз пытались совершить госпереворот. Последняя попытка была сделана в сентябре этого года, однако её предотвратила армия. Танки тогда перекрыли дорогу к мосту Омдурман в столице страны.
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