Депутат Вассерман проверит законность использования его фото в рекламе фильтров для воды
По словам публициста, парламентариям запрещена коммерческая деятельность, однако творческая — нет и он может сниматься даже в рекламных роликах в качестве актёра.
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Известный публицист, интеллектуал и депутат Госдумы нового созыва Анатолий Вассерман рассказал о рекламной кампании фильтров для очистки воды, в которой принимал участие, и заметил, что съёмка проводилась ещё до начала пандемии коронавируса.
"Эта реклама очень старая, я помню, что она делалась ещё задолго до пандемии. Это 2019-й или даже 2018 год. Я сейчас постараюсь не участвовать в рекламе, но снять с ротации ранее отснятую рекламу я тоже не могу. Я уже не помню, на сколько был заключён контракт. Но я попрошу своего импресарио, который занимался оформлением контрактов, проверить", — сказал Вассерман Лайфу.
Парламентарий также оценил запрет для депутатов участвовать в рекламных проектах, уточнив, что им запрещена коммерческая деятельность, однако творческая — нет. Вассерман добавил, что может сниматься, но только в качестве актёра. При этом публицист считает рекламируемые фильтры рабочими, иначе он "бы этой рекламой не занимался".
Ранее Анатолий Вассерман объяснил, когда вспышки на Солнце могут оставить землян без Интернета. Эрудит считает, что вынесенное в космос оборудование труднее защитить от космического излучения, чем наземное.
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