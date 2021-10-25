Депутат Вассерман проверит законность использования его фото в рекламе фильтров для воды

Известный публицист, интеллектуал и депутат Госдумы нового созыва Анатолий Вассерман рассказал о рекламной кампании фильтров для очистки воды, в которой принимал участие, и заметил, что съёмка проводилась ещё до начала пандемии коронавируса.

"Эта реклама очень старая, я помню, что она делалась ещё задолго до пандемии. Это 2019-й или даже 2018 год. Я сейчас постараюсь не участвовать в рекламе, но снять с ротации ранее отснятую рекламу я тоже не могу. Я уже не помню, на сколько был заключён контракт. Но я попрошу своего импресарио, который занимался оформлением контрактов, проверить", — сказал Вассерман Лайфу.

Парламентарий также оценил запрет для депутатов участвовать в рекламных проектах, уточнив, что им запрещена коммерческая деятельность, однако творческая — нет. Вассерман добавил, что может сниматься, но только в качестве актёра. При этом публицист считает рекламируемые фильтры рабочими, иначе он "бы этой рекламой не занимался".