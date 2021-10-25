Экс-главу Администрации губернатора Коми арестовали по делу о хищении 85 млн рублей
Согласно решению суда, Михаил Порядин пробудет под арестом по меньшей мере до 23 декабря. При этом сам бывший чиновник вину в совершении преступления не признал.
Михаил Порядин. Фото © gov.rkomi.ru
Бывшего руководителя Администрации губернатора Коми Михаила Порядина арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве на 85 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
"Постановлением Сыктывкарского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Порядина М.Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", — указали в инстанции.
Согласно решению суда, Порядин пробудет под арестом до 23 декабря. При этом сам экс-чиновник вину в совершении преступления не признал.
А ранее Лайф сообщал, что в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завели дело о создании преступного сообщества и о мошенничестве. Отмечается, что новые следственные действия в отношении арестованного связаны с заводом "Амурсталь".
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