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Экс-главу Администрации губернатора Коми арестовали по делу о хищении 85 млн рублей

Согласно решению суда, Михаил Порядин пробудет под арестом по меньшей мере до 23 декабря. При этом сам бывший чиновник вину в совершении преступления не признал.

25 октября, 10:43
<p>Михаил Порядин. Фото © <a href="https://gov.rkomi.ru/press/obsestvo/soczasita/socialnoe-obespecenie-semei-s-detmi-stalo-temoi-vstreci-mihaila-poradina-s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gov.rkomi.ru</a></p>

Михаил Порядин. Фото © gov.rkomi.ru

Бывшего руководителя Администрации губернатора Коми Михаила Порядина арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве на 85 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

"Постановлением Сыктывкарского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Порядина М.Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", — указали в инстанции.

Суд арестовал бывшего вице-президента ПИК Лефеля по делу о мошенничестве

Суд арестовал бывшего вице-президента ПИК Лефеля по делу о мошенничестве

Согласно решению суда, Порядин пробудет под арестом до 23 декабря. При этом сам экс-чиновник вину в совершении преступления не признал.

А ранее Лайф сообщал, что в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завели дело о создании преступного сообщества и о мошенничестве. Отмечается, что новые следственные действия в отношении арестованного связаны с заводом "Амурсталь".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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