Экс-главу Администрации губернатора Коми арестовали по делу о хищении 85 млн рублей

Бывшего руководителя Администрации губернатора Коми Михаила Порядина арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве на 85 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

"Постановлением Сыктывкарского городского суда удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Порядина М.Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ", — указали в инстанции.

Согласно решению суда, Порядин пробудет под арестом до 23 декабря. При этом сам экс-чиновник вину в совершении преступления не признал.