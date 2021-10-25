Губернатор Подмосковья объяснил, как нерабочие дни снизят заболеваемость ковидом
Андрей Воробьёв уточнил, что ограничительные меры имеют важное значение, но также воздействуют на экономику и на обычный уклад жизни каждой семьи.
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Нерабочие дни, которые объявили в России с конца октября по 7 ноября, помогут разорвать эпидемиологическую цепочку и снизить ежедневное число заболевших ковидом. Об этом на заседании областного правительства сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
"Для того чтобы это (отрицательная динамика. — Прим. Лайфа) дальше происходило, объявлены выходные, которые позволят разорвать эту самую эпидемиологическую цепочку и уйти на другие более низкие уровни", — приводит его слова телеканал "360".
При этом Воробьёв заметил, что ограничительные меры имеют важное значение, но также воздействуют на экономику и на обычный уклад жизни каждой семьи. Система здравоохранения работает, подчеркнул он, и все надеются, что предпринятые шаги помогут добиться намеченного результата и число заболевших снизится.
Ранее на заседании Правительства РФ было принято решение, что медицинские организации будут открыты круглосуточно в нерабочие дни. Это касается всех учреждений, оказывающих медпомощь, в том числе и больным с коронавирусом.
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