Губернатор Подмосковья объяснил, как нерабочие дни снизят заболеваемость ковидом

Нерабочие дни, которые объявили в России с конца октября по 7 ноября, помогут разорвать эпидемиологическую цепочку и снизить ежедневное число заболевших ковидом. Об этом на заседании областного правительства сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Для того чтобы это (отрицательная динамика. — Прим. Лайфа) дальше происходило, объявлены выходные, которые позволят разорвать эту самую эпидемиологическую цепочку и уйти на другие более низкие уровни", — приводит его слова телеканал "360".

При этом Воробьёв заметил, что ограничительные меры имеют важное значение, но также воздействуют на экономику и на обычный уклад жизни каждой семьи. Система здравоохранения работает, подчеркнул он, и все надеются, что предпринятые шаги помогут добиться намеченного результата и число заболевших снизится.