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Губернатор Подмосковья объяснил, как нерабочие дни снизят заболеваемость ковидом

Андрей Воробьёв уточнил, что ограничительные меры имеют важное значение, но также воздействуют на экономику и на обычный уклад жизни каждой семьи.

25 октября, 11:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Нерабочие дни, которые объявили в России с конца октября по 7 ноября, помогут разорвать эпидемиологическую цепочку и снизить ежедневное число заболевших ковидом. Об этом на заседании областного правительства сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

"Для того чтобы это (отрицательная динамика. — Прим. Лайфа) дальше происходило, объявлены выходные, которые позволят разорвать эту самую эпидемиологическую цепочку и уйти на другие более низкие уровни", — приводит его слова телеканал "360".

В шести регионах России начались нерабочие дни из-за роста заболеваемости ковидом

В шести регионах России начались нерабочие дни из-за роста заболеваемости ковидом

При этом Воробьёв заметил, что ограничительные меры имеют важное значение, но также воздействуют на экономику и на обычный уклад жизни каждой семьи. Система здравоохранения работает, подчеркнул он, и все надеются, что предпринятые шаги помогут добиться намеченного результата и число заболевших снизится.

Ранее на заседании Правительства РФ было принято решение, что медицинские организации будут открыты круглосуточно в нерабочие дни. Это касается всех учреждений, оказывающих медпомощь, в том числе и больным с коронавирусом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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