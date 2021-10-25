Депутаты Госдумы потребовали от Google корректно отображать на картах Крым и Курилы

Василий Пискарёв заметил, что об этом говорилось ещё на апрельской встрече с руководством компании, однако указание не выполнено до сих пор.

Компания Google должна корректно отобразить на своих картах Крым, Севастополь и Курильские острова. С таким требованием к руководству компании на встрече обратился глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

По его словам, на несоответствие российскому законодательству указывалось на встрече, прошедшей в апреле, однако требование не выполнено до сих пор, хотя прошло около полугода.

"Настаиваем на приведении российской версии "Гугл-карт" в соответствие с российским законодательством и Конституцией России", — заявил Пискарёв руководству Google.