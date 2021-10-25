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"Сплошная мифология": Терапевт объяснил опасность препаратов для разжижения крови

Любые БАДы и лекарства употреблять без контроля специалистов недопустимо, подчеркнул врач. В противном случае ничем хорошим для человека это точно не закончится.

25 октября, 11:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Одним из самых распространённых осложнений ковида по-прежнему остаётся тромбоз, который несёт дополнительные риски для жизни пациентов. Врач-терапевт Борис Шеляпин рассказал, есть ли вообще смысл употреблять продукты и биологически активные добавки (БАДы), разжижающие кровь.

"Что касается продуктов питания для кроворазжижения — это сплошная мифология из разряда "что съесть, чтобы не поправиться", — отметил медик в интервью для "Доктора Питера".

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Шеляпин подчеркнул, что все БАДы следует употреблять только по рекомендации лечащего врача, так как последствия их применения "непредсказуемые". Специалист указал, что в его практике нередко встречаются случаи бесконтрольного использования разрекламированных пилюль. Например, у одной пациентки сбор успокоительных трав от бессонницы вызвал отёк Квинке, и её едва удалось спасти.

"И это не редкость. У меня в практике были случаи, когда люди попадали в больницу с почечной и печёночной недостаточностью после приёма БАДов. Это мировая проблема", — пояснил терапевт.

По его словам, коронавирус повышает риски тромбозов только при тяжёлом течении болезни. А если человек перенёс инфекцию легко, то ему не нужно принимать препараты для разжижения крови. Причём, как подчеркнул медик, любые БАДы и лекарства, влияющие на свёртываемость крови, употреблять без контроля специалистов недопустимо. В противном случае ничем хорошим для человека это точно не закончится.

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А ранее диетолог рассказала о негативном влиянии дефицита витамина D на мозг. По словам эксперта, недостаток этого вещества, в частности, повышает риски развития старческого склероза, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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