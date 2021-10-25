Депутаты ГД указали Google на размещение на YouTube роликов с призывами к взлому системы ДЭГ
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Глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции отметил, что эти действия направлены на воспрепятствование свободному волеизъявлению граждан РФ.
Депутаты Государственной думы указали компании Google на размещённые на "Ютубе" противоправные видеоролики, в которых присутствовали призывы к взлому системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Об этом заявил глава Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.
"[На "Ютубе" были] размещены видеозаписи, они содержат призывы к осуществлению несанкционированного доступа к российской системе электронного голосования и её повреждению. И как результат — воспрепятствование свободному волеизъявлению наших граждан", — обратился он к руководству американской корпорации.
А ранее Лайф сообщал, что депутаты Госдумы потребовали от Google корректно отображать на картах Крым и Курилы. В свою очередь, Пискарёв заметил, что об этом говорилось ещё на апрельской встрече с руководством компании, однако указание не выполнено до сих пор.
Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия – За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Помимо пяти партий, прошедших по федеральным спискам, в новом составе ГД есть представители трёх политсил ("Гражданской платформы", "Родины" и Партии роста), победивших в одномандатных округах.