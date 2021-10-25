Депутаты ГД указали Google на размещение на YouTube роликов с призывами к взлому системы ДЭГ

Глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции отметил, что эти действия направлены на воспрепятствование свободному волеизъявлению граждан РФ.

Депутаты Государственной думы указали компании Google на размещённые на "Ютубе" противоправные видеоролики, в которых присутствовали призывы к взлому системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Об этом заявил глава Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"[На "Ютубе" были] размещены видеозаписи, они содержат призывы к осуществлению несанкционированного доступа к российской системе электронного голосования и её повреждению. И как результат — воспрепятствование свободному волеизъявлению наших граждан", — обратился он к руководству американской корпорации.

А ранее Лайф сообщал, что депутаты Госдумы потребовали от Google корректно отображать на картах Крым и Курилы. В свою очередь, Пискарёв заметил, что об этом говорилось ещё на апрельской встрече с руководством компании, однако указание не выполнено до сих пор.