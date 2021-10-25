РПЛ расследует инцидент с задержанием фанатов "Спартака" во время матча с "Зенитом"
Напомним, встреча в Санкт-Петербурге завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 7:1.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Российская премьер-лига расследует инцидент с жёстким задержанием фанатов московского "Спартака" во время матча 12-го тура против "Зенита". Об этом "Чемпионату" сообщили в пресс-службе РПЛ.
"Исполняющим обязанности руководителя РПЛ Ашотом Хачатурянцем было принято решение оставить в Санкт-Петербурге представителей лиги, присутствовавших на матче, для обеспечения тщательного и объективного разбирательства в ситуации и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам", — отметил собеседник издания.
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Напомним, встреча на "Газпром-арене" завершилась разгромной победой "Зенита" со счётом 7:1. При этом в перерыве полицейские жёстко задержали нескольких фанатов "Спартака". По заявлениям болельщиков красно-белых, правоохранители при этом использовали дубинки и шокеры.
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