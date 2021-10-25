РПЛ расследует инцидент с задержанием фанатов "Спартака" во время матча с "Зенитом"

Российская премьер-лига расследует инцидент с жёстким задержанием фанатов московского "Спартака" во время матча 12-го тура против "Зенита". Об этом "Чемпионату" сообщили в пресс-службе РПЛ.

"Исполняющим обязанности руководителя РПЛ Ашотом Хачатурянцем было принято решение оставить в Санкт-Петербурге представителей лиги, присутствовавших на матче, для обеспечения тщательного и объективного разбирательства в ситуации и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам", — отметил собеседник издания.