НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

РПЛ расследует инцидент с задержанием фанатов "Спартака" во время матча с "Зенитом"

Напомним, встреча в Санкт-Петербурге завершилась разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 7:1.

25 октября, 11:44
<p>Фото © ФК "Спартак-Москва"</p>

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Российская премьер-лига расследует инцидент с жёстким задержанием фанатов московского "Спартака" во время матча 12-го тура против "Зенита". Об этом "Чемпионату" сообщили в пресс-службе РПЛ.

"Исполняющим обязанности руководителя РПЛ Ашотом Хачатурянцем было принято решение оставить в Санкт-Петербурге представителей лиги, присутствовавших на матче, для обеспечения тщательного и объективного разбирательства в ситуации и оказания юридической поддержки пострадавшим болельщикам", — отметил собеседник издания.

"Самый настоящий бардак": Комментатор Генич раскритиковал "Спартак" после разгромного поражения от "Зенита"

"Самый настоящий бардак": Комментатор Генич раскритиковал "Спартак" после разгромного поражения от "Зенита"

Напомним, встреча на "Газпром-арене" завершилась разгромной победой "Зенита" со счётом 7:1. При этом в перерыве полицейские жёстко задержали нескольких фанатов "Спартака". По заявлениям болельщиков красно-белых, правоохранители при этом использовали дубинки и шокеры.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1