Появились фото из захламлённой квартиры в Братске, где дети провели взаперти несколько дней

Многодетная мать, бросившая четверых малолетних детей в запертой квартире в посёлке Осиновка городского округа Братск Иркутской области, не поддерживала порядок. Жилище захламлено, в раковину свалена грязная посуда, в комнатах разбросаны пакеты с мусором. Снимки показывает телеграм-канал SHOT.

На кадрах, помимо забитой раковины на кухне и обёрток от продуктов, также можно заметить кучу белья возле стиральной машины.







Когда 31-летняя Евгения убежала из дома, за младшими братиками приглядывал 10-летний сын иркутчанки. При этом семья состоит на учёте в ПДН, а детей у женщины уже забирали, когда она в августе оставила их с сожителем. Тогда на неё составили административный протокол, но опека вернула ребят обратно, проведя с матерью профилактическую беседу и посоветовав пройти курс лечения от алкоголизма.

При этом на данный момент женщину до сих пор не нашли. Вероятно, она может находиться в запое. Младших детей доставили в больницу, старших — в реабилитационный центр.