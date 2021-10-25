"Снимите майки с ромбом на груди": Кто виноват в невероятном позоре "Спартака" в юбилейный год
Кажется, в такое пике красно-белые не попадали очень давно. Венец этого состояния — разгром в игре с "Зенитом", который запомнят надолго.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" продолжает готовиться к масштабному юбилею клуба. Уже в следующем году ему исполнится 100 лет. Болельщики с нетерпением ждут круглой даты и готовятся к этому историческому моменту. Однако игра красно-белых пока не то чтобы не впечатляет, а скорее совсем разочаровывает. На сей раз москвичи переписали очередную чёрную страницу собственной истории. Фанаты и общественность требуют крови и перемен. Но кто виноват в том, что всё происходит именно так?
Виторию в отставку!
В воскресенье "Спартак" в Санкт-Петербурге крупно проиграл "Зениту". Такого не ожидал ровным счётом никто. Разгромные 1:7 — настоящий шок для поклонников "народной" команды. И ладно бы "Спартак" по игре показал что-то впечатляющее, так ведь и этого не было. "Зенит" Сергея Семака буквально растоптал своего соперника, причём сделал это ещё в первом тайме.
И это при том, что "Зенит" сейчас тоже не в самой лучшей кондиции. Команда из Петербурга к матчу со "Спартаком" подошла с тремя поражениями в трёх последних матчах. В список "обидчиков" "Зенита" попали "Сочи", тульский "Арсенал" и "Ювентус". Помочь питерцам не смог бразилец Малком, в самом начале игры травму получил Дуглас Сантос, а в запасе остался лучший игрок последних недель — Артём Дзюба.
"Мужчина должен принять то, что произошло": Витория отказался отвечать на вопросы об отставке после разгрома от "Зенита"
Даже такой (несколько обескровленный) "Зенит" сумел забить "Спартаку" четыре гола за 45 минут. Катастрофа! Ладно бы на этом остановились, но после перерыва сине-бело-голубые добавили ещё три мяча, пропустив лишь один. Матч ещё не закончился, а спартаковские болельщики требовали решительных перемен. Список виноватых традиционный. На первом месте — главный тренер команды Руй Витория.
Португалец возглавил "Спартак" летом этого года, но за несколько месяцев уже успел пережить моменты, когда болельщики и общественность требовали уволить его. В первый раз это было после вылета из Лиги чемпионов и провального старта в РПЛ, теперь же после самого крупного поражения "Спартака" в российской истории. Причём от крайне принципиального соперника. Сам Витория после игры с "Зенитом" старался стойко держать удар.
— Не стану это (вопрос о возможной отставке. — Прим. Лайфа) комментировать. На такие вопросы не буду отвечать. Если есть вопрос по игре — отвечу. Именно в такие моменты мужчина должен принять происходящее. Нужно признать ошибки, но нельзя делать такие громкие заявления. Всё пошло не так. Нужно это признать — у нас грустный день. Соперник вёл свою игру, а мы действовали несфокусированно. Это стало основной причиной поражения, — заявил Витория на пресс-конференции.
Поддержку тренеру выразили представители клуба. В частности, объяснять позицию "Спартака" взялся пресс-атташе команды Дмитрий Зеленов.
— Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно. Безусловно, это очень тяжёлое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, — отметил Зеленов.
Руй Витория. Фото © ФК "Спартак-Москва"
Витория пока что кажется абсолютно непотопляемым. Клуб ему полностью доверяет, несмотря на провальный старт сезона, поражения в играх с двумя принципиальными соперниками (с ЦСКА и "Зенитом"), не абы какую игру в Лиге Европы. Правда, всё это чередуется с яркими победами, такими как в игре с "Наполи". Говорил ли тогда хоть кто-то о том, что португальца надо гнать из "Спартака"? Понятно, что от команды Тедеско не осталось ровным счётом ничего. Но и у Витории пока что было слишком мало времени на то, чтобы построить свою команду.
Федун, продай "Спартак"!
Ещё один объект ненависти поклонников "Спартака" — глава совета директоров клуба Леонид Федун. Болельщики уже давно выступают против того, чтобы именно он продолжал руководить красно-белыми. Дескать, за долгие годы его правления ситуация в "Спартаке" изменилась лишь в худшую сторону.
Дошло даже до того, что на сайте Change.org появилась петиция с достаточно красноречивым заголовком "Федун, продай "Спартак". Подписало её, правда, совсем немного людей, но такую позицию разделяет огромное количество фанатов красно-белых. Смущает их то, что из года в год у "Спартака" случаются одни и те же проблемы.
Болельщики уже даже не стесняются скандировать подобный лозунг с трибун прямо во время матчей своей любимой команды. И если пару месяцев назад помимо Федуна доставалось ещё и его супруге Зареме Салиховой, то теперь главе совета директоров "Спартака" приходится терпеть гнев фанатов в одиночестве, ведь Салихова к клубу больше не имеет отношения. По крайней мере, по официальной информации.
Когда-то Леонид Федун говорил, что готов отдать клуб болельщикам. Теперь, кажется, они готовы взять его под своё управление. Правда, будет ли это лучше — глобальный вопрос. Тем не менее матч с "Зенитом" может стать пиком и точкой максимального кипения в этом принципиальном вопросе. Доверия теперь нет ни к Федуну, ни к Витории. И восстанавливать его придётся очень долго.
"Не позорьте "Спартак"!
Достаётся и игрокам. Справедливости ради надо сказать, что "Спартак" был слишком безволен в игре с "Зенитом". В какие-то моменты казалось, что москвичи просто забыли приехать на игру или же не особо понимают, что от них требуется.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Претензии могут быть абсолютно ко всем игрокам. Каждого найдётся в чём упрекнуть. Не только лишь одного Рассказова, который ещё явно не отошёл от нападок после игры с "Лестером". Там, если вы забыли, форвард Дака забил сразу четыре гола за один матч, а молодой защитник "Спартака" совсем не вошёл в игру.
Теперь же обвинять кого-то одного бессмысленно. Молчать фанаты "Спартака" не стали, а потому объединение "Фратрия" буквально сразу после матча с "Зенитом" выпустило достаточно резкое заявление.
— 1:7 в Питере. Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с "Динамо". Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте "Спартак"! — говорится в сообщении "Фратрии".
Впереди у "Спартака" пять дней до матча с "Ростовом". Конечно, это совсем не "Зенит", но тоже не самый приятный соперник. Есть ощущение, что в эти дни в жизни красно-белых случится много чего интересного. Спокойными ближайшие пять дней не будут точно. И если "Спартак" не сможет реабилитироваться за разгром в Питере, то требования перемен станут ещё более звучными и громкими.
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