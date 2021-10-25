"Снимите майки с ромбом на груди": Кто виноват в невероятном позоре "Спартака" в юбилейный год Кажется, в такое пике красно-белые не попадали очень давно. Венец этого состояния — разгром в игре с "Зенитом", который запомнят надолго. 25 октября, 11:56 Фото © ФК "Спартак-Москва"

Московский "Спартак" продолжает готовиться к масштабному юбилею клуба. Уже в следующем году ему исполнится 100 лет. Болельщики с нетерпением ждут круглой даты и готовятся к этому историческому моменту. Однако игра красно-белых пока не то чтобы не впечатляет, а скорее совсем разочаровывает. На сей раз москвичи переписали очередную чёрную страницу собственной истории. Фанаты и общественность требуют крови и перемен. Но кто виноват в том, что всё происходит именно так?

Виторию в отставку!

В воскресенье "Спартак" в Санкт-Петербурге крупно проиграл "Зениту". Такого не ожидал ровным счётом никто. Разгромные 1:7 — настоящий шок для поклонников "народной" команды. И ладно бы "Спартак" по игре показал что-то впечатляющее, так ведь и этого не было. "Зенит" Сергея Семака буквально растоптал своего соперника, причём сделал это ещё в первом тайме.

И это при том, что "Зенит" сейчас тоже не в самой лучшей кондиции. Команда из Петербурга к матчу со "Спартаком" подошла с тремя поражениями в трёх последних матчах. В список "обидчиков" "Зенита" попали "Сочи", тульский "Арсенал" и "Ювентус". Помочь питерцам не смог бразилец Малком, в самом начале игры травму получил Дуглас Сантос, а в запасе остался лучший игрок последних недель — Артём Дзюба.

Даже такой (несколько обескровленный) "Зенит" сумел забить "Спартаку" четыре гола за 45 минут. Катастрофа! Ладно бы на этом остановились, но после перерыва сине-бело-голубые добавили ещё три мяча, пропустив лишь один. Матч ещё не закончился, а спартаковские болельщики требовали решительных перемен. Список виноватых традиционный. На первом месте — главный тренер команды Руй Витория.

Португалец возглавил "Спартак" летом этого года, но за несколько месяцев уже успел пережить моменты, когда болельщики и общественность требовали уволить его. В первый раз это было после вылета из Лиги чемпионов и провального старта в РПЛ, теперь же после самого крупного поражения "Спартака" в российской истории. Причём от крайне принципиального соперника. Сам Витория после игры с "Зенитом" старался стойко держать удар.

— Не стану это (вопрос о возможной отставке. — Прим. Лайфа) комментировать. На такие вопросы не буду отвечать. Если есть вопрос по игре — отвечу. Именно в такие моменты мужчина должен принять происходящее. Нужно признать ошибки, но нельзя делать такие громкие заявления. Всё пошло не так. Нужно это признать — у нас грустный день. Соперник вёл свою игру, а мы действовали несфокусированно. Это стало основной причиной поражения, — заявил Витория на пресс-конференции.

Поддержку тренеру выразили представители клуба. В частности, объяснять позицию "Спартака" взялся пресс-атташе команды Дмитрий Зеленов.

— Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно. Безусловно, это очень тяжёлое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, — отметил Зеленов.

Руй Витория. Фото © ФК "Спартак-Москва"

Витория пока что кажется абсолютно непотопляемым. Клуб ему полностью доверяет, несмотря на провальный старт сезона, поражения в играх с двумя принципиальными соперниками (с ЦСКА и "Зенитом"), не абы какую игру в Лиге Европы. Правда, всё это чередуется с яркими победами, такими как в игре с "Наполи". Говорил ли тогда хоть кто-то о том, что португальца надо гнать из "Спартака"? Понятно, что от команды Тедеско не осталось ровным счётом ничего. Но и у Витории пока что было слишком мало времени на то, чтобы построить свою команду.

Федун, продай "Спартак"!

Ещё один объект ненависти поклонников "Спартака" — глава совета директоров клуба Леонид Федун. Болельщики уже давно выступают против того, чтобы именно он продолжал руководить красно-белыми. Дескать, за долгие годы его правления ситуация в "Спартаке" изменилась лишь в худшую сторону.

Дошло даже до того, что на сайте Change.org появилась петиция с достаточно красноречивым заголовком "Федун, продай "Спартак". Подписало её, правда, совсем немного людей, но такую позицию разделяет огромное количество фанатов красно-белых. Смущает их то, что из года в год у "Спартака" случаются одни и те же проблемы.

Болельщики уже даже не стесняются скандировать подобный лозунг с трибун прямо во время матчей своей любимой команды. И если пару месяцев назад помимо Федуна доставалось ещё и его супруге Зареме Салиховой, то теперь главе совета директоров "Спартака" приходится терпеть гнев фанатов в одиночестве, ведь Салихова к клубу больше не имеет отношения. По крайней мере, по официальной информации.

Когда-то Леонид Федун говорил, что готов отдать клуб болельщикам. Теперь, кажется, они готовы взять его под своё управление. Правда, будет ли это лучше — глобальный вопрос. Тем не менее матч с "Зенитом" может стать пиком и точкой максимального кипения в этом принципиальном вопросе. Доверия теперь нет ни к Федуну, ни к Витории. И восстанавливать его придётся очень долго.

"Не позорьте "Спартак"!

Достаётся и игрокам. Справедливости ради надо сказать, что "Спартак" был слишком безволен в игре с "Зенитом". В какие-то моменты казалось, что москвичи просто забыли приехать на игру или же не особо понимают, что от них требуется.

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Претензии могут быть абсолютно ко всем игрокам. Каждого найдётся в чём упрекнуть. Не только лишь одного Рассказова, который ещё явно не отошёл от нападок после игры с "Лестером". Там, если вы забыли, форвард Дака забил сразу четыре гола за один матч, а молодой защитник "Спартака" совсем не вошёл в игру.

Теперь же обвинять кого-то одного бессмысленно. Молчать фанаты "Спартака" не стали, а потому объединение "Фратрия" буквально сразу после матча с "Зенитом" выпустило достаточно резкое заявление.

— 1:7 в Питере. Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с "Динамо". Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте "Спартак"! — говорится в сообщении "Фратрии".

Впереди у "Спартака" пять дней до матча с "Ростовом". Конечно, это совсем не "Зенит", но тоже не самый приятный соперник. Есть ощущение, что в эти дни в жизни красно-белых случится много чего интересного. Спокойными ближайшие пять дней не будут точно. И если "Спартак" не сможет реабилитироваться за разгром в Питере, то требования перемен станут ещё более звучными и громкими.

Авторы Шамиль Гаджиев