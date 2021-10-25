Задержанные в Турции "за поджог" россияне развели костёр в районе, где случился пожар

Группа российских туристов, которых подозревают в поджоге леса в Турции, развела костёр в районе Коньяалты. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Утверждается, что туристы разбили лагерь и развели огонь, после чего и начался пожар. Данную информацию предоставили сотрудникам жандармерии свидетели произошедшего. После того как стало об этом известно, правоохранители и решили задержать россиян. Также отмечается, что огонь был потушен с помощью самолёта, трёх вертолётов и пяти пожарных машин.