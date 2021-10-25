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Задержанные в Турции "за поджог" россияне развели костёр в районе, где случился пожар

Такую информацию предоставили сотрудникам жандармерии свидетели, после чего и было принято решение о задержании туристов.

25 октября, 12:19
<p>Кадр из видео © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVa6Mk5DmXM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Коршунов</a></p>

Кадр из видео © Instagram / Дмитрий Коршунов

Группа российских туристов, которых подозревают в поджоге леса в Турции, развела костёр в районе Коньяалты. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Утверждается, что туристы разбили лагерь и развели огонь, после чего и начался пожар. Данную информацию предоставили сотрудникам жандармерии свидетели произошедшего. После того как стало об этом известно, правоохранители и решили задержать россиян. Также отмечается, что огонь был потушен с помощью самолёта, трёх вертолётов и пяти пожарных машин.

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Ранее в Генконсульстве РФ отреагировали на задержание россиян "за поджог" в Турции. Там отметили, что сотрудник дипмиссии в тот же день посетил жандармский участок для выяснения причин ареста граждан России.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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