"Тут уже только время": Представитель Гаркалина призналась, что в состоянии артиста изменений пока нет
По словам агента актёра, сообщения об ухудшениях — выдумки, поскольку ни о чём подобном врачи не сообщали дочери деятеля культуры.
Валерий Гаркалин. Фото © "Кино-театр.ру"
Состояние известного советского и российского актёра Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, остаётся без изменений. Об этом рассказала представитель артиста Наталья Теплова в беседе с "Москвой 24".
Она подчеркнула, что сообщения об ухудшении состояния деятеля культуры — выдумки. Агент актёра даже не представляет, кто может распускать подобные слухи. По её словам, врачи не сообщали дочери Гаркалина ни о чём подобном, а значит, это придумано.
"По состоянию у него ничего не меняется. Пока ждите. Пока состояние стабильное, тут уже только время", — рассказала представитель актёра.
Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, после чего СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.
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