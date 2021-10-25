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"Тут уже только время": Представитель Гаркалина призналась, что в состоянии артиста изменений пока нет

По словам агента актёра, сообщения об ухудшениях — выдумки, поскольку ни о чём подобном врачи не сообщали дочери деятеля культуры.

25 октября, 12:14
<p>Валерий Гаркалин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/944/foto/1184318/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кино-театр.ру"</a></p>

Валерий Гаркалин. Фото © "Кино-театр.ру"

Состояние известного советского и российского актёра Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом, остаётся без изменений. Об этом рассказала представитель артиста Наталья Теплова в беседе с "Москвой 24".

Она подчеркнула, что сообщения об ухудшении состояния деятеля культуры — выдумки. Агент актёра даже не представляет, кто может распускать подобные слухи. По её словам, врачи не сообщали дочери Гаркалина ни о чём подобном, а значит, это придумано.

"По состоянию у него ничего не меняется. Пока ждите. Пока состояние стабильное, тут уже только время", — рассказала представитель актёра.

Врачи отказались давать прогнозы по состоянию госпитализированного с ковидом Гаркалина

Врачи отказались давать прогнозы по состоянию госпитализированного с ковидом Гаркалина

Напомним, артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, после чего СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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