Финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" стали 1,5 тысячи школьников

В финал всероссийского конкурса "Большая перемена" вышли полторы тысячи школьников, которые в ноябре примут участие в завершающем состязании. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.

"Объявлены имена финалистов всероссийского конкурса "Большая перемена", проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Решающий этап конкурсных испытаний для учеников 9–11 классов пройдёт с 9 по 13 ноября в международном детском центре "Артек" в Крыму. Регионами — лидерами по количеству финалистов среди старшеклассников стали Москва, Краснодарский край, Свердловская область, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская и Челябинская области", — отметили в пресс-службе.

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева рассказала, что "Большая перемена" второй год подряд становится самым массовым конкурсом. Так, в 2021 году к проекту присоединилось более 2,5 миллиона ребят, из которых по итогам дистанционных испытаний и очных полуфиналов в заключительном этапе соревнования примет участие полторы тысячи старшеклассников. Отмечается, что им предстоит объединиться в команды "авторов перемен" и решать кейсовые задания по четырём направлениям: "искусство и творчество", "образовательные технологии", "среда обитания" и "общество". Программа финала включает мотивационные дискуссии, шоу роботов и творческие мастер-классы, которые проведут учёные, журналисты, артисты, художники и другие.