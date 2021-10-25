Парламент Татарстана отказался ликвидировать должность президента республики
По мнению депутатов, ряд положений документа, внесённого в Госдуму в конце сентября, противоречит конституционным нормам.
Фото © Pixabay
Депутаты Госсовета Татарстана единогласно проголосовали против законопроекта, который обязывает переименовать должность президента республики, пишет ТАСС. Напомним, что, согласно документу, внесённому 27 сентября в Госдуму, главы регионов не могут больше именоваться губернаторами и президентами, — они станут "главами субъектов РФ".
"На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов", — заявил глава Комитета Госсовета Татарстана по госстроительству Альберт Хабибуллин.
Отмечается, что после голосования Хабибуллин предложил парламентариям не открывать прения по данному вопросу. К обсуждению законопроекта госслужащие вернутся в случае рассмотрения его в первом чтении в Госдуме. К слову, на данный момент Татарстан остаётся единственным регионом РФ, глава которого называется президентом.
27 сентября в Госдуму внесли законопроект о публичной власти. Как уже писал Лайф, авторами документа выступили председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Речь в нём идёт о единой системе публичной власти в развитии конституции, который, в частности, введёт единое наименование главы региона и снимет ограничение на два срока губернаторства подряд.
Лента новостей
Глава Федерации спортивной гимнастики заявил, что судьи справедливо поставили Мельникову на второе место на ЧМ
сегодня в 11:58
Появились фото из захламлённой квартиры в Братске, где дети провели взаперти несколько дней
сегодня в 11:56
В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября
сегодня в 11:49
Комментариев: 0