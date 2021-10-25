Парламент Татарстана отказался ликвидировать должность президента республики

Депутаты Госсовета Татарстана единогласно проголосовали против законопроекта, который обязывает переименовать должность президента республики, пишет ТАСС. Напомним, что, согласно документу, внесённому 27 сентября в Госдуму, главы регионов не могут больше именоваться губернаторами и президентами, — они станут "главами субъектов РФ".

"На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов", — заявил глава Комитета Госсовета Татарстана по госстроительству Альберт Хабибуллин.

Отмечается, что после голосования Хабибуллин предложил парламентариям не открывать прения по данному вопросу. К обсуждению законопроекта госслужащие вернутся в случае рассмотрения его в первом чтении в Госдуме. К слову, на данный момент Татарстан остаётся единственным регионом РФ, глава которого называется президентом.