Рэпер Моргенштерн высказался по поводу ежегодного празднования Дня Победы и усомнился в такой необходимости. По его словам, других поводов для гордости у страны, видимо, нет.

"Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются... Не знаю, может, это скрепы какие-то? Я не понимаю, наверное, гордиться просто нечем", — сказал он в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Исполнитель также ответил на вопрос, что для него значит Победа в Великой Отечественной войне, заявив "круто, молодцы, но двигайтесь дальше, делайте ещё побед". Музыкант перечислил сферы информационных технологий или космоса, однако заметил, что пока празднуют то, "что прошло 70 с лишним лет назад".