"Может, это скрепы какие-то": Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы
По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться.
Скриншот видео © YouTube / "Осторожно: Собчак"
Рэпер Моргенштерн высказался по поводу ежегодного празднования Дня Победы и усомнился в такой необходимости. По его словам, других поводов для гордости у страны, видимо, нет.
"Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются... Не знаю, может, это скрепы какие-то? Я не понимаю, наверное, гордиться просто нечем", — сказал он в интервью телеведущей Ксении Собчак.
Исполнитель также ответил на вопрос, что для него значит Победа в Великой Отечественной войне, заявив "круто, молодцы, но двигайтесь дальше, делайте ещё побед". Музыкант перечислил сферы информационных технологий или космоса, однако заметил, что пока празднуют то, "что прошло 70 с лишним лет назад".
Ранее Лайф рассказывал, что Моргенштерн вновь попал в чёрный список Минкульта Украины. Артист планировал выступить в ноябре в нескольких городах, но СБУ опять запретила его гастроли.
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