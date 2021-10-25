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"Может, это скрепы какие-то": Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы

По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться.

25 октября, 12:08
<p>Скриншот видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvQXaJTjA3jRucTKN4CGiwg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Осторожно: Собчак"</a></p>

Скриншот видео © YouTube / "Осторожно: Собчак"

Рэпер Моргенштерн высказался по поводу ежегодного празднования Дня Победы и усомнился в такой необходимости. По его словам, других поводов для гордости у страны, видимо, нет.

"Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются... Не знаю, может, это скрепы какие-то? Я не понимаю, наверное, гордиться просто нечем", — сказал он в интервью телеведущей Ксении Собчак.

Моргенштерн сыграл вторую свадьбу для бабушки, и она совсем не похожа на первую треш-вечеринку

Моргенштерн сыграл вторую свадьбу для бабушки, и она совсем не похожа на первую треш-вечеринку

Исполнитель также ответил на вопрос, что для него значит Победа в Великой Отечественной войне, заявив "круто, молодцы, но двигайтесь дальше, делайте ещё побед". Музыкант перечислил сферы информационных технологий или космоса, однако заметил, что пока празднуют то, "что прошло 70 с лишним лет назад".

Ранее Лайф рассказывал, что Моргенштерн вновь попал в чёрный список Минкульта Украины. Артист планировал выступить в ноябре в нескольких городах, но СБУ опять запретила его гастроли.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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