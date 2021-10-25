Врач рассказал, для кого может быть опасен обычный лук
Как объяснил медик, овощ может спровоцировать расстройство желудка и изжогу.
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Употребление в пищу лука в большом количестве может вызвать проблемы с желудком. Также он может быть опасен для людей, страдающих гипертонией, рассказал врач-диетолог Александр Андреев порталу "Доктор Питер".
"Это правда, что лук может спровоцировать и расстройство желудка, и изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление", — сообщил медик.
Эксперт добавил, что уменьшить потребление лука стоит людям с язвенной болезнью, панкреатитом и колитом. В то же время овощная культура обладает и полезными свойствами. В частности, содержит витамины групп А, В и С, калий, магний и железо. Кроме того, лук оказывает противовоспалительное действие, предотвращает появление холестериновых бляшек в сосудах и улучшает работу сердца.
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