Врач рассказал, для кого может быть опасен обычный лук

Употребление в пищу лука в большом количестве может вызвать проблемы с желудком. Также он может быть опасен для людей, страдающих гипертонией, рассказал врач-диетолог Александр Андреев порталу "Доктор Питер".

"Это правда, что лук может спровоцировать и расстройство желудка, и изжогу. Также не рекомендую употреблять лук в больших количествах людям с гипертонией, так как он повысит давление", — сообщил медик.

Эксперт добавил, что уменьшить потребление лука стоит людям с язвенной болезнью, панкреатитом и колитом. В то же время овощная культура обладает и полезными свойствами. В частности, содержит витамины групп А, В и С, калий, магний и железо. Кроме того, лук оказывает противовоспалительное действие, предотвращает появление холестериновых бляшек в сосудах и улучшает работу сердца.