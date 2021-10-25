НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин поручил Генпрокуратуре проверить качество и безопасность продуктов питания

Ранее глава государства распорядился разработать комплекс мер против возможного повышения цен на продовольствие.

25 октября, 12:28

Фот © Pixabay

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить, как соблюдаются требования к качеству и безопасности продуктов питания. Об этом сообщается на сайте Кремля. Сделать это необходимо в срок до 31 декабря.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", — говорится в документе.

Ранее Путин поручил правительству разработать комплекс мер против возможного повышения цен на продовольствие. Он отметил, что нужно проанализировать, как будет в ближайшее время складываться ситуация на рынке, и разработать мероприятия, которые защитят сельхозпроизводителей.

"Роскачество" выявило кишечную палочку и листерии в наггетсах

"Роскачество" выявило кишечную палочку и листерии в наггетсах

Напомним, 10 сентября в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Позже дезинсектора Антона Котова арестовали до 10 ноября 2021 года, а 11 октября перевели под домашний арест.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1