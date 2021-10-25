Путин поручил Генпрокуратуре проверить качество и безопасность продуктов питания

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить, как соблюдаются требования к качеству и безопасности продуктов питания. Об этом сообщается на сайте Кремля. Сделать это необходимо в срок до 31 декабря.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов", — говорится в документе.