Эксперт рассказал, когда ожидать пика роста цен на крупы
Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов назвал несколько причин подорожания этой категории товаров.
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Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с Лайфом спрогнозировал пик роста цен на крупы в феврале. Он также назвал причины такой ситуации: значительная разница в стоимости товара на внешнем и внутреннем рынке, инфляция, а также проблемы с поставкой и подорожание контейнеров.
"Цены и дальше продолжат разгоняться. Пик проблем будет в феврале. Чтобы не поднимались цены, надо снять дополнительную нагрузку с сельхозпроизводителей. Также необходимо стимулировать потребление. Тут необходимо попытаться решить проблему с двух сторон: снизить стоимость товара и увеличить благосостояние граждан", — отметил эксперт.
Напомним, ранее производители круп предупредили о поднятии цен на свою продукцию из-за роста стоимости сырья и упаковки. Так, гречка, овсянка и хлопья в российских магазинах подорожают в ноябре на 10–20%. При этом эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.
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