Эксперт рассказал, когда ожидать пика роста цен на крупы

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с Лайфом спрогнозировал пик роста цен на крупы в феврале. Он также назвал причины такой ситуации: значительная разница в стоимости товара на внешнем и внутреннем рынке, инфляция, а также проблемы с поставкой и подорожание контейнеров.

"Цены и дальше продолжат разгоняться. Пик проблем будет в феврале. Чтобы не поднимались цены, надо снять дополнительную нагрузку с сельхозпроизводителей. Также необходимо стимулировать потребление. Тут необходимо попытаться решить проблему с двух сторон: снизить стоимость товара и увеличить благосостояние граждан", — отметил эксперт.