Путин поручил сделать продажу просроченных продуктов технически невозможной

Президент Владимир Путин просит правительство проработать вопрос об исключении технической возможности продажи просроченных продуктов или незаконно введённых в оборот. Об этом говорится в поручении, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину. Доложить об успехах предстоит уже в ближайшее время — до 1 декабря 2021 года.

"Обеспечить проработку вопроса исключения технической возможности продажи пищевой продукции в случае незаконного введения её в оборот или истечения сроков годности", — указано в тексте документа.

Эта работа должна быть проведена правительством в рамках завершения создания системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции путём формирования комплексного механизма её прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем, указано в документе.

Ранее Лайф сообщил, что Владимир Путин также поручил Генпрокуратуре проверить, как соблюдаются требования к качеству и безопасности продуктов питания. Сделать это необходимо в срок до 31 декабря.