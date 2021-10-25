Путин поручил сделать продажу просроченных продуктов технически невозможной
То же самое предстоит сделать и в отношении пищевой продукции, незаконно введённой в оборот.
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Президент Владимир Путин просит правительство проработать вопрос об исключении технической возможности продажи просроченных продуктов или незаконно введённых в оборот. Об этом говорится в поручении, адресованном премьер-министру Михаилу Мишустину. Доложить об успехах предстоит уже в ближайшее время — до 1 декабря 2021 года.
"Обеспечить проработку вопроса исключения технической возможности продажи пищевой продукции в случае незаконного введения её в оборот или истечения сроков годности", — указано в тексте документа.
Эта работа должна быть проведена правительством в рамках завершения создания системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции путём формирования комплексного механизма её прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем, указано в документе.
Ранее Лайф сообщил, что Владимир Путин также поручил Генпрокуратуре проверить, как соблюдаются требования к качеству и безопасности продуктов питания. Сделать это необходимо в срок до 31 декабря.
Другое поручение правительству — разработать комплекс мер против возможного повышения цен на продовольствие. Глава государства отметил, что нужно проанализировать, как будет в ближайшее время складываться ситуация на рынке, и разработать мероприятия, которые защитят сельхозпроизводителей.
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