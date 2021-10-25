Задержаны подростки, сломавшие екатеринбуржцу челюсть в попытке отобрать телефон

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков, которые поздно вечером 22 октября сломали челюсть жителю Екатеринбурга, пока пытались отобрать у него телефон. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что 16-летние хулиганы признали вину. Кроме того, двое из них — Пётр и Виктор — состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.