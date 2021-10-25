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Задержаны подростки, сломавшие екатеринбуржцу челюсть в попытке отобрать телефон

Двое из трёх малолетних отморозков состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

25 октября, 13:45
<p>Пётр и Виктор. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/31618" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shot_shot</a></p>

Пётр и Виктор. Фото © t.me / shot_shot

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков, которые поздно вечером 22 октября сломали челюсть жителю Екатеринбурга, пока пытались отобрать у него телефон. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что 16-летние хулиганы признали вину. Кроме того, двое из них — Пётр и Виктор — состоят на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее Лайф писал, что подростки сломали екатеринбуржцу челюсть, но так и не отняли телефон. Мужчина, в лицо которому распылили газ из баллончика, госпитализирован. Потасовка попала на камеры.

Обвинённый в домогательствах к мальчикам воспитатель признал вину и попал под арест

Обвинённый в домогательствах к мальчикам воспитатель признал вину и попал под арест

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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