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Попова: Вразумительных данных о происхождении ковида не появилось

Громкие заявления звучали, однако каких-либо обоснованных фактов так и нет, заметила глава Роспотребнадзора.

25 октября, 13:31
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

На сегодняшний день какой-либо вразумительной новой информации о происхождении коронавируса не появилось. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день каких-то вразумительных новых данных не появилось", — сказала она в эфире Первого канала.

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Попова напомнила о громких заявлениях, которые делали разные люди, однако обоснованных фактов так и нет.

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Ранее учёные заявили об уникальной возможности найти источник коронавируса. При должном соблюдении норм хранения экземпляры могут содержать антитела, наличие которых скажет о том, был ли заражён или переболел ли пациент CoViD-19.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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