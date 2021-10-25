Попова: Вразумительных данных о происхождении ковида не появилось

На сегодняшний день какой-либо вразумительной новой информации о происхождении коронавируса не появилось. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день каких-то вразумительных новых данных не появилось", — сказала она в эфире Первого канала.

Попова напомнила о громких заявлениях, которые делали разные люди, однако обоснованных фактов так и нет.