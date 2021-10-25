Попова: Вразумительных данных о происхождении ковида не появилось
Громкие заявления звучали, однако каких-либо обоснованных фактов так и нет, заметила глава Роспотребнадзора.
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На сегодняшний день какой-либо вразумительной новой информации о происхождении коронавируса не появилось. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день каких-то вразумительных новых данных не появилось", — сказала она в эфире Первого канала.
Попова напомнила о громких заявлениях, которые делали разные люди, однако обоснованных фактов так и нет.
Ранее учёные заявили об уникальной возможности найти источник коронавируса. При должном соблюдении норм хранения экземпляры могут содержать антитела, наличие которых скажет о том, был ли заражён или переболел ли пациент CoViD-19.
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