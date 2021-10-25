В Москве и области выявили три случая заражения новой мутацией дельта-штамма ковида
Эту вариацию ранее обнаружили в Великобритании. Российские специалисты наблюдают за происходящим.
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В Москве и Подмосковье обнаружили новую мутацию коронавируса AY.4.2, которую выявили британские вирусологи. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.
"Мои коллеги буквально на днях говорили, что мы видим ещё одну мутацию, тоже ещё одну, которую объявили коллеги в Великобритании", — сказала Попова.
По словам главного государственного санитарного врача, в столичном регионе обнаружили три случая заражения этой мутацией, специалисты наблюдают за происходящим.
Ранее инфекционисты перечислили основные симптомы тяжёлого течения коронавируса. Большое влияние могут оказывать факторы риска, среди которых отказ от вакцинации, позднее обращение к врачу, наличие лишнего веса или сахарного диабета.
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