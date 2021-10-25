В Москве и области выявили три случая заражения новой мутацией дельта-штамма ковида

В Москве и Подмосковье обнаружили новую мутацию коронавируса AY.4.2, которую выявили британские вирусологи. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

"Мои коллеги буквально на днях говорили, что мы видим ещё одну мутацию, тоже ещё одну, которую объявили коллеги в Великобритании", — сказала Попова.

По словам главного государственного санитарного врача, в столичном регионе обнаружили три случая заражения этой мутацией, специалисты наблюдают за происходящим.