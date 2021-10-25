В Молдавии хотят провести независимый аудит долга перед "Газпромом"

Власти Молдавии планируют провести независимый аудит долга перед "Газпромом" накануне его погашения. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

По его словам, коммерческий долг перед газовым гигантом накапливался с 1994 года и в стране готовы обсуждать эту проблему, однако перед этим аудит должен подтвердить сумму задолженности.