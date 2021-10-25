В Молдавии хотят провести независимый аудит долга перед "Газпромом"
При этом власти республики готовы обсуждать сложившуюся проблему, заверил вице-премьер Спыну.
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Власти Молдавии планируют провести независимый аудит долга перед "Газпромом" накануне его погашения. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
По его словам, коммерческий долг перед газовым гигантом накапливался с 1994 года и в стране готовы обсуждать эту проблему, однако перед этим аудит должен подтвердить сумму задолженности.
Ранее Лайф рассказывал, что переговоры России и Молдавии по газу завершились безрезультатно. В "Газпроме" уже заявили, что могут прекратить поставки газа в республику с декабря, если страна не погасит долг в размере 709 миллионов долларов. При этом в российской компании считают виновными в сложившейся ситуации власти Молдавии.
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