Полиция начала проверку после сообщений о пропаже Светланы Светличной
С заявлением к правоохранителям обратился сын артистки. Сотрудники органов правопорядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Светлана Светличная. Фото © "Кино-театр.ру"
Полиция Москвы начала проверку и организовала розыск после того, как сын 81-летней жительницы столицы заявил о её пропаже. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Источник издания уточняет, что речь идёт об актрисе Светлане Светличной.
По данным правоохранителей, 24 октября в отдел МВД России по столичному району Богородское от жителя города поступило сообщение о том, что его мать не выходит на связь с 21 октября, а её местонахождение неизвестно.
"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску пропавшей", — указали в полиции.
Ранее сын Светличной рассказал Лайфу, что актриса пропала после того, как переехала поближе к родственникам. Как утверждает мужчина, правоохранители уже побывали в квартире звезды, ничего подозрительного замечено не было.
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