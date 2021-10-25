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Полиция начала проверку после сообщений о пропаже Светланы Светличной

С заявлением к правоохранителям обратился сын артистки. Сотрудники органов правопорядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

25 октября, 13:14
<p>Светлана Светличная. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/3817/foto/i5/483693/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кино-театр.ру"</a></p>

Светлана Светличная. Фото © "Кино-театр.ру"

Полиция Москвы начала проверку и организовала розыск после того, как сын 81-летней жительницы столицы заявил о её пропаже. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Источник издания уточняет, что речь идёт об актрисе Светлане Светличной.

По данным правоохранителей, 24 октября в отдел МВД России по столичному району Богородское от жителя города поступило сообщение о том, что его мать не выходит на связь с 21 октября, а её местонахождение неизвестно.

Друг Светланы Светличной рассказал, куда "пропала" актриса

Друг Светланы Светличной рассказал, куда "пропала" актриса

"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску пропавшей", — указали в полиции.

Ранее сын Светличной рассказал Лайфу, что актриса пропала после того, как переехала поближе к родственникам. Как утверждает мужчина, правоохранители уже побывали в квартире звезды, ничего подозрительного замечено не было.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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