Полиция начала проверку после сообщений о пропаже Светланы Светличной

Полиция Москвы начала проверку и организовала розыск после того, как сын 81-летней жительницы столицы заявил о её пропаже. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу. Источник издания уточняет, что речь идёт об актрисе Светлане Светличной.

По данным правоохранителей, 24 октября в отдел МВД России по столичному району Богородское от жителя города поступило сообщение о том, что его мать не выходит на связь с 21 октября, а её местонахождение неизвестно.

"По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к розыску пропавшей", — указали в полиции.