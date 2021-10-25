"Не поддаётся здравой логике": В Госдуме призвали изучить высказывание Моргенштерна о Дне Победы
У рэпера нет совести и ответственности перед поколением, которое подарило нам мирное небо над головой, подчеркнул депутат Романов. Он считает, что подобными заявлениями исполнитель пытается хайпануть.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Депутат Государственной думы Михаил Романов призвал изучить высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы. Речь идёт о скандальном интервью музыканта журналистке Ксении Собчак.
"Это человек (Моргенштерн. — Прим. Лайфа), у которого, видимо, нет совести и ответственности перед поколением, которое защитило нашу страну, чтобы и он в том числе жил под мирным небом. Это не поддаётся здравой логике, видимо, человек не изучал нашу историю или плохо её знает", — сказал Романов в беседе с Лайфом.
Парламентарий отметил, что День Победы — праздник, объединяющий всех граждан нашей страны, и подтверждение тому — акция "Бессмертный полк". Подобными высказываниями рэпер, по мнению собеседника, попросту пытается привлечь к себе внимание.
"Само высказывание надо прочитать на предмет его (Моргенштерна. — Прим. Лайфа) возможной ответственности. Если речь о деньгах, то это одна ситуация, а если он пытается подорвать основы нашего строя и истории, то вполне возможно, что в таком высказывании есть доля ответственности", — заключил Романов.
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Ранее Лайф сообщал, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться.
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