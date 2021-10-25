"Не поддаётся здравой логике": В Госдуме призвали изучить высказывание Моргенштерна о Дне Победы

У рэпера нет совести и ответственности перед поколением, которое подарило нам мирное небо над головой, подчеркнул депутат Романов. Он считает, что подобными заявлениями исполнитель пытается хайпануть.

Депутат Государственной думы Михаил Романов призвал изучить высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы. Речь идёт о скандальном интервью музыканта журналистке Ксении Собчак.

"Это человек (Моргенштерн. — Прим. Лайфа), у которого, видимо, нет совести и ответственности перед поколением, которое защитило нашу страну, чтобы и он в том числе жил под мирным небом. Это не поддаётся здравой логике, видимо, человек не изучал нашу историю или плохо её знает", — сказал Романов в беседе с Лайфом.

Парламентарий отметил, что День Победы — праздник, объединяющий всех граждан нашей страны, и подтверждение тому — акция "Бессмертный полк". Подобными высказываниями рэпер, по мнению собеседника, попросту пытается привлечь к себе внимание.

"Само высказывание надо прочитать на предмет его (Моргенштерна. — Прим. Лайфа) возможной ответственности. Если речь о деньгах, то это одна ситуация, а если он пытается подорвать основы нашего строя и истории, то вполне возможно, что в таком высказывании есть доля ответственности", — заключил Романов.