НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не поддаётся здравой логике": В Госдуме призвали изучить высказывание Моргенштерна о Дне Победы

У рэпера нет совести и ответственности перед поколением, которое подарило нам мирное небо над головой, подчеркнул депутат Романов. Он считает, что подобными заявлениями исполнитель пытается хайпануть.

25 октября, 13:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Депутат Государственной думы Михаил Романов призвал изучить высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы. Речь идёт о скандальном интервью музыканта журналистке Ксении Собчак.

"Это человек (Моргенштерн. — Прим. Лайфа), у которого, видимо, нет совести и ответственности перед поколением, которое защитило нашу страну, чтобы и он в том числе жил под мирным небом. Это не поддаётся здравой логике, видимо, человек не изучал нашу историю или плохо её знает", — сказал Романов в беседе с Лайфом.

Моргенштерн вновь попал в чёрный список Минкульта Украины

Моргенштерн вновь попал в чёрный список Минкульта Украины

Парламентарий отметил, что День Победы — праздник, объединяющий всех граждан нашей страны, и подтверждение тому — акция "Бессмертный полк". Подобными высказываниями рэпер, по мнению собеседника, попросту пытается привлечь к себе внимание.

"Само высказывание надо прочитать на предмет его (Моргенштерна. — Прим. Лайфа) возможной ответственности. Если речь о деньгах, то это одна ситуация, а если он пытается подорвать основы нашего строя и истории, то вполне возможно, что в таком высказывании есть доля ответственности", — заключил Романов.

"Не каждый фанат — стрелок": Моргенштерн резко ответил на нападки Екатерины Мизулиной из-за пермской трагедии

"Не каждый фанат — стрелок": Моргенштерн резко ответил на нападки Екатерины Мизулиной из-за пермской трагедии

Ранее Лайф сообщал, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы. По словам исполнителя, "за 70 с лишним лет" у страны, видимо, не случилось других успехов, которыми можно было бы гордиться.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1