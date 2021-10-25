Учёные выявили позитивное влияние кормления грудью на когнитивные функции женщин

Грудное вскармливание может иметь положительное влияние на когнитивные способности матерей в постменопаузе, а также долгосрочные преимущества для мозга женщины. К такому выводу пришли специалисты системы здравоохранения UCLA Health (Калифорния). Согласно исследованию, представительницы прекрасного пола старше 50 лет, кормившие грудью, показали лучшие результаты по когнитивным тестам по сравнению с теми, кто отказался от этого. Результаты опубликованы в журнале Evolution, Medicine and Public Health.

Отмечается, что когнитивное здоровье имеет решающее значение для благополучия пожилых людей, но когда после 50 лет оно начинает ухудшаться, это может быть прогностическим параметром болезни Альцгеймера, ведущей формы деменции и других недугов. Эксперты уточняют, что известно о положительной корреляции между грудным вскармливанием и снижением риска других заболеваний, например диабета второго типа.

Чтобы выявить взаимосвязь между кормлением грудью и когнитивными способностями, учёные проанализировали данные, полученные от женщин, участвовавших в двух перекрёстных рандомизированных контролируемых 12-недельных клинических испытаниях. Исследования прошли в общей сложности 115 представительниц прекрасного пола, среди которых у 64 была депрессия. Всех участниц комплексно протестировали, их проверили на способность к обучению, отсроченному запоминанию, исполнительное функционирование и скорость обработки информации. Оказалось, что те, кто отдал предпочтение грудному вскармливанию, показали лучшие результаты во всех четырёх когнитивных тестах.