Роскомнадзор пока не планирует замедлять работу YouTube
Ранее ведомство призвало Google снять все ограничения с немецкоязычных каналов RT, пригрозив блокировкой видеохостинга в России.
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Роскомнадзор не планирует замедлять трафик видеохостинга YouTube. Как сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, на данный момент рассматривается только применение штрафных санкций в отношении сервиса.
"У Роскомнадзора есть все технические возможности для такого рода технологического воздействия (замедление трафика. — Прим. Лайфа). Сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, которое не менее эффективно", — сказал Субботин журналистам.
Напомним, 28 сентября стало известно о блокировке двух немецких каналов Russia Today. YouTube удалил их без права восстановления. RT Deutsch занимал четвёртое место в видеохостинге среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения, пригрозив блокировкой видеохостинга в России.
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