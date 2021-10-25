Роскомнадзор пока не планирует замедлять работу YouTube

Роскомнадзор не планирует замедлять трафик видеохостинга YouTube. Как сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, на данный момент рассматривается только применение штрафных санкций в отношении сервиса.

"У Роскомнадзора есть все технические возможности для такого рода технологического воздействия (замедление трафика. — Прим. Лайфа). Сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, которое не менее эффективно", — сказал Субботин журналистам.