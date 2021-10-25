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Роскомнадзор пока не планирует замедлять работу YouTube

Ранее ведомство призвало Google снять все ограничения с немецкоязычных каналов RT, пригрозив блокировкой видеохостинга в России.

25 октября, 12:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Роскомнадзор не планирует замедлять трафик видеохостинга YouTube. Как сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, на данный момент рассматривается только применение штрафных санкций в отношении сервиса.

"У Роскомнадзора есть все технические возможности для такого рода технологического воздействия (замедление трафика. — Прим. Лайфа). Сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, которое не менее эффективно", — сказал Субботин журналистам.

Удалённые с YouTube немецкие каналы RT подали апелляции

Удалённые с YouTube немецкие каналы RT подали апелляции

Напомним, 28 сентября стало известно о блокировке двух немецких каналов Russia Today. YouTube удалил их без права восстановления. RT Deutsch занимал четвёртое место в видеохостинге среди немецкоязычных СМИ и, согласно счётчику платформы, за июнь набрал 21,3 миллиона просмотров. Роскомнадзор потребовал от Google (владелец YouTube) снять все ограничения, пригрозив блокировкой видеохостинга в России.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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