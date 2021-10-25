Бабушка-вахтёрша за четыре минуты задержала стрелка во время тренировочного захвата школы
Учителя вместе с учениками в это время должны были забаррикадироваться в классах и стараться не привлекать внимания.
Бабушка-вахтёрша школы в селе Новое Атлашево в Чувашии задержала вооружённого "преступника" во время учебной тренировки по захвату образовательного учреждения. Согласно заранее продуманному плану, во время уроков в школу ворвался человек с автоматом, говорится на сайте заведения.
Тренировка проходила 20 октября. Когда неизвестный человек проник на территорию, сотрудники подали сигнал тревоги и вызвали Росгвардию. Учителя вместе с учениками в это время должны были забаррикадироваться в классах и стараться не привлекать внимания.
В роли человека с оружием выступила одна из сотрудниц школы. При этом о тренировке школьники не знали — и некоторые из них успели испугаться, рассказала заместитель директора о воспитательной работе Наталья Григорьева. Когда "преступник" проник в здание, его задержала и обезвредила вахтёрша. На всё ушло порядка трёх-четырёх минут.
"Я считаю, что нужно почаще проводить с детьми такие тренировки, так как в последнее время у нас участились вооружённые нападения в школах", — добавила Григорьева.
Напомним, нынешней осенью случилось сразу два случая стрельбы в учебных заведениях, и оба произошли в Пермском крае. В результате трагических событий 20 сентября в вузе в Перми погибло шесть человек. Стрелка Тимура Бекмансурова смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Преступник пришёл в сознание 24 сентября. 14 октября его отправили в СИЗО на два месяца.
Другой случай произошёл в школе в посёлке Сарс 18 октября. Утром в полицию поступил сигнал о стрельбе — 12-летний мальчик сделал несколько выстрелов. К счастью, в результате стрельбы никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины. Ученика обезоружила директор, она увела ребёнка в кабинет и после разговора убедила отдать ей ружьё. Оружие оказалось отцовским, шестиклассник вместе с папой иногда выезжал "пострелять".
Комментариев: 0