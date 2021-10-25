Бабушка-вахтёрша за четыре минуты задержала стрелка во время тренировочного захвата школы

Бабушка-вахтёрша школы в селе Новое Атлашево в Чувашии задержала вооружённого "преступника" во время учебной тренировки по захвату образовательного учреждения. Согласно заранее продуманному плану, во время уроков в школу ворвался человек с автоматом, говорится на сайте заведения.

Тренировка проходила 20 октября. Когда неизвестный человек проник на территорию, сотрудники подали сигнал тревоги и вызвали Росгвардию. Учителя вместе с учениками в это время должны были забаррикадироваться в классах и стараться не привлекать внимания.

В роли человека с оружием выступила одна из сотрудниц школы. При этом о тренировке школьники не знали — и некоторые из них успели испугаться, рассказала заместитель директора о воспитательной работе Наталья Григорьева. Когда "преступник" проник в здание, его задержала и обезвредила вахтёрша. На всё ушло порядка трёх-четырёх минут.

"Я считаю, что нужно почаще проводить с детьми такие тренировки, так как в последнее время у нас участились вооружённые нападения в школах", — добавила Григорьева.