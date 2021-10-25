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Комик Мирзализаде просит суд отменить решение МВД о запрете его нахождения в РФ

На данный момент дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена, уточнили в инстанции.

25 октября, 13:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/idrak.m/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">idrak.m</a></p>

Фото © Instagram / idrak.m

Защита комика Идрака Мирзализаде обжаловала решение Замоскворецкого суда, который обязал МВД установить разумный срок запрета его пребывания в России вместо пожизненного. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступила апелляционная жалоба от представителя Мирзализаде", — приводит ТАСС слова представителя инстанции.

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Её будет рассматривать Мосгорсуд, но дата заседания пока не назначена. Адвокат стендапера Сергей Бадамшин уточнил, что в жалобе просит полностью отменить решение о пожизненном запрете нахождения своего клиента в России.

Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из выступления. Позднее МВД признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Тогда Мирзализаде подал иск к ведомству с требованием отменить решение.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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