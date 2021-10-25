Комик Мирзализаде просит суд отменить решение МВД о запрете его нахождения в РФ

Защита комика Идрака Мирзализаде обжаловала решение Замоскворецкого суда, который обязал МВД установить разумный срок запрета его пребывания в России вместо пожизненного. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Её будет рассматривать Мосгорсуд, но дата заседания пока не назначена. Адвокат стендапера Сергей Бадамшин уточнил, что в жалобе просит полностью отменить решение о пожизненном запрете нахождения своего клиента в России.