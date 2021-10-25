Знарок войдёт в штаб сборной России по хоккею на ближайшем Кубке Карьяла

Олег Знарок войдёт в тренерский штаб сборной России по хоккею на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Об этом сообщает РИА "Новости".

Вместе с ним на тренерском мостике будут находиться Сергей Зубов, который ранее покинул пост наставника "Динамо" из Риги, а также тренер СКА Александр Титов. Руководить "красной машиной" будет Олег Браташ.