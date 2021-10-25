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Знарок войдёт в штаб сборной России по хоккею на ближайшем Кубке Карьяла

Турнир состоится с 11 по 14 ноября в Хельсинки. Руководить нашей командой будет Олег Браташ.

25 октября, 13:16
<p>Фото © ТАСС/Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС/Михаил Метцель

Олег Знарок войдёт в тренерский штаб сборной России по хоккею на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Об этом сообщает РИА "Новости".

Вместе с ним на тренерском мостике будут находиться Сергей Зубов, который ранее покинул пост наставника "Динамо" из Риги, а также тренер СКА Александр Титов. Руководить "красной машиной" будет Олег Браташ.

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Кроме того, такой же тренерский состав будет работать со сборной России во время молодёжного чемпионата мира, который состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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