Знарок войдёт в штаб сборной России по хоккею на ближайшем Кубке Карьяла
Турнир состоится с 11 по 14 ноября в Хельсинки. Руководить нашей командой будет Олег Браташ.
Фото © ТАСС/Михаил Метцель
Олег Знарок войдёт в тренерский штаб сборной России по хоккею на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Об этом сообщает РИА "Новости".
Вместе с ним на тренерском мостике будут находиться Сергей Зубов, который ранее покинул пост наставника "Динамо" из Риги, а также тренер СКА Александр Титов. Руководить "красной машиной" будет Олег Браташ.
Кроме того, такой же тренерский состав будет работать со сборной России во время молодёжного чемпионата мира, который состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января.
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