Попова озвучила два вопроса о ковиде, ответа на которые пока нет

Сегодня у экспертов нет ответа на два важных вопроса, касающихся коронавируса. Их назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

"Нет ответа на два важных вопроса <…> какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител — это вот эпидемиологические показатели — является диагностическим?" — отметила она.