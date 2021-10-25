Попова озвучила два вопроса о ковиде, ответа на которые пока нет
По словам главы Роспотребнадзора, оба вопроса касаются уровня антител.
Фото © ТАСС/Эрик Романенко
Сегодня у экспертов нет ответа на два важных вопроса, касающихся коронавируса. Их назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.
"Нет ответа на два важных вопроса <…> какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител — это вот эпидемиологические показатели — является диагностическим?" — отметила она.
А ранее директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал срок, при котором ревакцинация от ковида будет бесполезной. Он пояснил, что, если уровень антител ещё высокий, новый укол препарата ситуации не изменит.
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