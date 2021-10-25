Почти 100% случаев заражения ковидом в мире приходится на штамм "дельта", заявила Попова

На сегодняшний день практически 100% случаев заражения коронавирусной инфекцией приходится на штамм "дельта". Об этом в эфире Первого канала сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она отметила, что ещё совсем недавно на индийский вариант коронавируса приходилось 95% заражений.

"Вот такой штамм стал доминантным, и он распространился по всему миру", — отметила Попова.

Главный государственный санитарный врач также добавила, что на данный момент процесс мутации коронавируса не вызывает тревоги. Однако без массовой вакцинации, по её словам, не исключено появление более опасных вариантов инфекции.