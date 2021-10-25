Почти 100% случаев заражения ковидом в мире приходится на штамм "дельта", заявила Попова
На данный момент процесс мутации не вызывает тревоги, отметила глава Роспотребнадзора. Однако без массовой вакцинации не исключено появление более опасных вариантов инфекции.
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На сегодняшний день практически 100% случаев заражения коронавирусной инфекцией приходится на штамм "дельта". Об этом в эфире Первого канала сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она отметила, что ещё совсем недавно на индийский вариант коронавируса приходилось 95% заражений.
"Вот такой штамм стал доминантным, и он распространился по всему миру", — отметила Попова.
Главный государственный санитарный врач также добавила, что на данный момент процесс мутации коронавируса не вызывает тревоги. Однако без массовой вакцинации, по её словам, не исключено появление более опасных вариантов инфекции.
А ранее Лайф сообщал, что российские учёные впервые показали фото дельта-штамма коронавируса. Их сделали с помощью электронного микроскопа. Отметим, что индийский вариант инфекции является одним из самых заразных и опасных на данный момент.
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