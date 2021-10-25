Задержанным в Турции "за поджог" леса россиянам грозит до семи лет тюрьмы
Как считают местные правоохранительные органы, туристы из-за собственной неосторожности оказались причастны к возникновению пожара.
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Группе российских туристов, которые подозреваются в поджоге леса в районе Коньяалты в Турции, грозит от двух до семи лет тюрьмы. Об этом сообщила их адвокат в беседе с РИА "Новости".
"На данный момент семерым россиянам вменяется вина в возникновении лесного пожара по неосторожности, и это преступление наказывается лишением свободы сроком от двух до семи лет", — указала юрист.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что российские туристы, подозреваемые в поджоге леса в Турции, развели костёр в районе Коньяалты. Такую информацию предоставили сотрудникам жандармерии свидетели, после чего и было принято решение о задержании туристов.
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