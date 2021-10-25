Украинские первоклашки присоединились к TikTok-флешмобу, спев о Бандере

Украинские первоклашки присоединились к флешмобу в "Тиктоке", спев песню про Бандеру. Видео © Telegram / Vesti

Песня о лидере Организации украинских националистов* Степане Бандере, завирусившаяся в "Тиктоке" месяц назад, отныне может считаться главным хитом октября в Незалежной. При этом самое ужасное, что теперь композицию исполняют даже первоклассники.

На ролике, опубликованном телеграм-каналом Vesti, видно, как четверо учеников в вышиванках и военных фуражках поют песню "Батько наш Бандера, Украина — мати" ("Отец наш — Бандера, Украина — мать"). Радостно допев куплет, дети поднимают вверх руки — это нацистское приветствие. Как уточняется, в ролике снялись ученики первого класса Тернопольской школы.

Стоит отметить, что в комментариях под видео с первоклассниками пользователи оставляют десятки эмодзи "аплодисменты", а также традиционные кричалки националистов.

Ранее сообщалось, что вирусный тренд из украинского "Тиктока" у подростков приобрёл за месяц массовый характер и нервы некоторых учителей не выдерживают — учащиеся таким образом даже доводят их до увольнения. Даже депутаты от партии Порошенко не устояли и спели в зале Рады о Бандере.