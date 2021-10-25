"Этот проект заинтересует всю Россию": Титов поддержал идею создать новый футбольный клуб вместо "Спартака"
По его мнению, поддержать и помочь в реализации идеи может бывший наставник красно-белых Олег Романцев.
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Легендарный футболист "Спартака" Егор Титов в своём инстаграме опубликовал скриншот сообщения, в котором предлагается создать новый клуб с названием "Спортак".
"Обращение к ветеранам "Спартака". В ваших силах и возможностях создать новый клуб — "Спортак", изменив одну букву от слова спорт. Этот проект, организованный легендами "Спартака", заинтересует всю Россию. Спонсоров, я думаю, вы найдёте, и где выступать тоже. У Савина с "Красавой" получилось ведь", — отметил автор сообщения.
По мнению инициатора такого предложения, болельщики "Спартака" также поддержат идею создания нового клуба. Выступить за это может и легендарный наставник красно-белых Олег Романцев. Поводом для такого предложения стал разгром от "Зенита" в последнем туре РПЛ.
Напомним, "Спартак" на выезде крупно уступил "Зениту" со счётом 1:7. После игры болельщики красно-белых начали требовать отставки главного тренера команды Руя Витории. Сам он отказался комментировать подобные слухи.
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